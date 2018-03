Startschuss für Europäischen Jugendkarlspreis 2014

Prämierung vorbildlicher europäischer Jugendprojekte

Wien (OTS) - Das Auswahlverfahren für den Europäischen Jugendkarlspreis 2014 ist eröffnet. Mit diesem Preis werden junge Menschen ausgezeichnet, die mit Projekten die Verständigung zwischen Menschen aus ganz Europa fördern. Der Einsendeschluss für Projektvorschläge zum Jugendkarlspreis 2014 ist der 20. Jänner 2014.

Vorbilder für junge Europäer

Der Europäische Karlspreis der Jugend wird seit 2008 gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Internationalen Jugendkarlspreisstiftung in Aachen an Projekte von jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren vergeben. Die Gewinnerprojekte sollten Vorbilder für junge Menschen aus ganz Europa sein und praktische Beispiele dafür darstellen, wie Europäer als Gemeinschaft zusammenleben. Programme zum Jugendaustausch, künstlerische Projekte und Internetprojekte mit einer Europäischen Dimension gehören zu den ausgewählten Projekten.

Insgesamt 10.000 Euro Preisgeld

Die drei Gewinnerprojekte werden mit 5.000, 3.000 beziehungsweise 2.000 Euro prämiert. Die Gewinner werden zudem im Herbst zu einem Besuch in das Europäische Parlament eingeladen.

Die Vertreter der nationalen Gewinnerprojekte werden nicht nur zur Verleihungszeremonie des Jungendkarlspreises eingeladen, sondern können während ihres 4-tägigen Aufenthaltes in Aachen auch an der Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen teilnehmen.

Die Gewinner 2013

In diesem Jahr erhielt das Projekt "Europe on Track", ein spanisches Jugendmedienprojekt, den ersten Preis im Wettbewerb für den Jugendkarlspreis. Der zweite Preis ging an an das polnische Projekt "Discover Europe", ein aufregender Fotowettbewerb, der Studierende über ihre Kreativität und Vision für Europa vereint. Den dritten Preis bekam das estnische Jugendaustauschprogramm "The Story of my Life", ein Wohn-Camp, das Leute aus unterschiedlichen sozialen Segmenten der Gesellschaft im Dialog zusammenbringt.

Fristen:

Start des Bewerbs und der Online-Einreichungen : 24. Oktober 2013

Einsendeschluss: 20. Jänner 2014

Auswahl von 28 Projekten durch nationale Jurys: bis 3. März 2014

Auswahl der 3 Siegerprojekte durch eine Europäische Jury: 10. April 2014

Verleihungszeremonie in Aachen: 27. Mai 2014

Alle Informationen, die Bedingungen des Wettbewerbs sowie die Bewerbungsformulare können auf der Webseite www.charlemagneyouthprize.eu und auf der Webseite der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen www.karlspreis.de abgerufen werden.

Kontakt:

Constanze Beckerhoff

constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu

32 2-2844302

0032 498-983550

Twitter:

@EUYouthPrize #ECYP2014

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

Tel.: +43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu