Franz Patay wird neuer Geschäftsführer der Konservatorium Wien Privatuniversität

Wien (OTS) - Franz Patay übernimmt ab Februar 2014 die Geschäftsführung der Konservatorium Wien Privatuniversität. Er löst damit Ranko Markovic, der momentan die künstlerische Leitung innehat, und den kaufmännischen Leiter Dr. Gottfried Eisl in ihrer jeweiligen Funktion ab.

Für die ausgeschriebene Stelle der Geschäftsführung gab es ein extern begleitetes Hearing. Franz Patay wurde abschließend als "sehr gut geeignet" für die Funktion empfohlen.

Der promovierte Jurist und gebürtige Wiener war im Laufe seiner Karriere bereits an vielen Stellen im Kulturbereich tätig. Seit Oktober 2007 ist er Geschäftsführer im Kunst Haus Wien, außerdem übernahm er die interimistische Leitung der Kunsthalle Wien.

Im Rahmen des Haydn Jahres 2009 war Patay von 2001 bis 2010 Geschäftsführer der Joseph Haydn Burgenland GmbH. Für das Wiener Mozartjahr 2006 war er Geschäftsführer der "Wiener Mozartjahr" Organisationsges.m.b.H.

Seit Oktober 1994 ist Patay Generalsekretär des Internationalen Musik & Medien Zentrums Wien (IMZ). Davor war er ab September 1987 stellvertretender Verwaltungsdirektor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Franz Patay ist darüber hinaus Mitglied in zahlreichen internationalen Kunst- und Musikkomitees und hält regelmäßig Vorträge wie etwa auf der Universität Charleston in South Carolina, USA.

Die Konservatorium Wien Privatuniversität

Als erste und einzige Kunstuniversität der Stadt Wien bietet die Konservatorium Wien Privatuniversität an drei Standorten in der Wiener Innenstadt eine künstlerische Ausbildung in den Bereichen Musik und darstellende Kunst. Das Studienangebot umfasst derzeit mehr als 30 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Universitätslehrgänge, und wird von über 850 Studierenden aus ca. 60 Ländern in Anspruch genommen. Die akademischen Abschlüsse Bachelor und Master werden den Studierenden seit der Akkreditierung zur Privatuniversität im Jahr 2005 verliehen.

