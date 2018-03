Pressefrühstück "Gemeinsam gegen Krebs" am 27.11.2013

Wien (OTS) - Anlässlich seines 1. Jahreskongresses am 29. November und einem Infotag für Patienten und Angehörige am 30. November in der Wiener Hofburg lädt der Dachverband onkologisch tätiger Fachgesellschaften Österreichs (DONKO) zum

Pressefrühstück "Gemeinsam gegen Krebs"

WO: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

WANN: 27. November, 10 Uhr

Ihre Gesprächspartner

Univ. Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe: "Schützt eine Impfung vor Krebs?"

Univ. Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Wagner, stv. Leiter des Departments für Ernährungswissenschaften der Universität Wien: "Ernährung und Sport bei Krebs - können Lifestyleänderungen Krebs verhindern?"

Univ. Prof. DI Dr. Peter Lukas, Präsident des Dachverbandes onkologisch tätiger Fachgesellschaften Österreichs (DONKO), Direktor der Innsbrucker Univ.-Klinik für Strahlentherapie-Radioonkologie: "Interdisziplinäre Tumorboards optimieren die Therapie bei allen Krebserkrankungen - Neues aus den verschiedenen Disziplinen der Onkologie: Innere Medizin, Chirurgie und Strahlentherapie."

Dr. Miriam D. Strauss, Sprecherin Europa Donna, Fachärztin für Psychiatrie und Kommunikationstrainerin und Betroffene: "Gemeinsam statt einsam! Stellenwert der Interessenvertretung für KrebspatientInnen"

Zum Hintergrund

"Gemeinsam gegen Krebs" ist das Thema des ersten Jahreskongresses des Dachverbands der onkologisch tätigen Fachgesellschaften Österreichs vom 29. bis 30. November in der Wiener Hofburg. Spezialisten der Fachgesellschaften aller onkologischen Disziplinen geben einen Überblick über den derzeitigen Stand der Krebsbehandlung in ihrem Fachgebiet - vor allem unter dem Gesichtspunkt der interdisziplinären Zusammenarbeit. Weiters beabsichtigt der Dachverband junge FachärztInnen und ÄrztInnen in Ausbildung aller Disziplinen auf ihre Aufgaben als Case Manager und auf die Organisation und Leitung interdisziplinärer Tumorboards vorzubereiten.

Geplant ist, diesen Kongress alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Deutschen Krebskongress zu organisieren.

Info und Anmeldung:

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter office @ hennrich-pr.at, Tel. 01/879 99 07.

