ORF Ö1-Früh und Morgenjournale vom Fr, 25.10.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Frühjournal - 06:00 / Freitag, 25.Okt 2013 06:00.00

Begrüßung

Wetter - Daniel Zeinlinger

EU-Gipfel - Spitzel-Affäre - Cornelia Primosch

(Nicht)Reaktion aus den USA - Verena Gleitsmann

Pensionsgutachten - Regina Pöll

Pensionsexperte OECD - Katja Arthofer

ÖVP Personal-Spekulationen - Klaus Webhofer

abgewiesene Patienten - Reaktion Gesundheitsministerium - Barbara Reichmann

Wahl in Tschechien - Tim Cupal

Nachrichten - Alexander Jonach

Moderation: Williwald Christian

Morgenjournal - 07:00 / Freitag, 25.Okt 2013 07:00.00

Wetter - Daniel Zeinlinger

Pensionen: Eckpunkte des Kommissionspapiers - Katja Arthofer/ Regina Pöll

Pensionsexperte zu fehlenden Kosten : Int. OECD-Pensionsexperte Prinz - Katja Arthofer

ÖVP Analyse - Klaus Webhofer

EU-Gipfel in Brüssel - Cornelia Primosch

USA: Reaktionen zu NSA - Verena Gleitsmann

Börse (incl. Saldo trailer) - Manuel Marold

Abgewiesene Patienten: Reaktion Gesundheitsministerium - Barbara Reichmann

Soziale Innovationen in Ö - Marlene Nowotny

EJ-Hinweis

Viennale-Eröffnung/ NB - Arnold Schnötzinger

Kammerspiele: Musical "Catch me if you can"/ R. Sobotka - Susanna Dal Monte

Nachrichten - Alexander Jonach

Moderation: Wittmann Wolfgang

Morgenjournal - 08:00 / Freitag, 25.Okt 2013 08:00.00

Wetter - Daniel Zeinlinger

Pensionen-Gutachten - Regina Pöll

Pensionsexperte - Katja Arthofer

Spitzelvorwürfe - Cornelia Primosch

US-Reaktionen - Verena Gleitsmann

Bo Xilai muss ins Gefängnis - Jörg Winter

Lampedusa Flüchtlinge - Susanne Newrkla

Tschechien-Wahl - Tim Cupal

Abgewiesene Patienten - Barbara Reichmann

Nachrichten - Alexander Jonach

Moderation: Vospernik Cornelia

Regie: Williwald Christian

Produktion: Kruder-Klutsch Karin

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447