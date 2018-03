Ukraine macht Fortschritte bei Vorbereitung auf EuroBasket 2015

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Die Ukrainian Basketball Federation (UBF) hat die Verhandlungen abgeschlossen und eine Vereinbarung mit United Basketball Investments (UBI) unterzeichnet. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, vier der sechs Veranstaltungsorte für den EuroBasket 2015 in der Ukraine bis zum zweiten Quartal 2015 betriebsbereit zu machen. Die Vereinbarung gewährt der BFU und der FIBA Europe ausserdem das Recht, den Bau und das Herstellungsverfahren in der Ukraine genau zu überwachen.

"Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung gibt es kein Zurück mehr", erklärte Oleg Bychkov, Leiter von UBI. "Das Unternehmen ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Hallen rechtzeitig fertiggestellt werden und gemäss den Anforderungen der Veranstalter ausgestattet werden", erklärte er. Mit dem Bau soll laut Bychkov im November 2013 begonnen werden.

"Ziel der BFU ist es, den besten EuroBasket in der Geschichte der Ukraine zu veranstalten... Ich bin zuversichtlich, dass die ukrainische EuroBasket-Meisterschaft den teilnehmenden Mannschaften und den Gästen der Meisterschaft dank unserer engen Zusammenarbeit (mit dem privaten Investor - Red.) lange in Erinnerung bleiben wird", erklärte Oleksandr Volkov, Präsident der Basketball Federation of Ukraine, wie Focus.ua berichtet.

Die EuroBasket-Meisterschaft 2015 findet in sechs Städten in der Ukraine statt: Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw, Kiew, Lwiw und Odessa. Vier davon waren im letzten Jahr auch Gastgeber der Fussballeuropameisterschaft 2012. Die Finalspiele der Meisterschaft werden in der Hauptstadt der Ukraine in der Arena Kiew stattfinden. Mit einem Kostenpunkt von rund 100 Millionen USD wird die Arena eine Kapazität von 15.000 erreichen, was den Anforderungen der FIBA für die Hauptarenen der Meisterschaft entspricht.

UBI, eine öffentlich-private Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, ist verantwortlich für den Bau multifunktionaler Basketball-Hallen in Dnipropetrowsk, Kiew, Lwiw und Odessa, und investiert rund 200 Millionen USD in die Gebäude und in die Infrastruktur.

Im September 2013 überreichten Generalsekretär der FIBA Europe, Kamil Novak, und der Botschafter der Europameisterschaft 2013, Radoslav Nesterovic, der Ukraine, die durch Vize-Premierminister der Ukraine, Oleksandr Vilkul, und durch FBU-Präsident Oleksandr Volkov repräsentiert wurde, das Symbol der Europameisterschaft. Die Feier fand im Anschluss an das EuroBasket 2013-Spiel um die Bronzemedaille zwischen Spanien und Kroatien statt.

Im Dezember 2011 entschied der FIBA Europe-Vorstand, dass die Ukraine Gastgeber des EuroBasket 2015 werde, nachdem Frankreich, Deutschland, Italien und Kroatien ihre gemeinsame Kandidatur zurückgezogen hatten.

