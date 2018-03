Neues Volksblatt: "Nationalfeiertag" von Markus EBERT

Ausgabe vom 25. Oktober 2013

Linz (OTS) - Laut einer Imas-Umfrage finden 17 Prozent der Österreicher, dass bei uns das Verhalten der Beamten und Behörden gegenüber den Bürgern schlechter ist als in der übrigen EU, 15 Prozent sagen, es ist besser. 19 Prozent finden das Fernsehprogramm schlechter (10 Prozent besser). Solche Sorgen muss man erst einmal haben.

Noch erfreulicher ist, dass vieles bei uns als deutlich besser empfunden wird: Die ärztliche Versorgung etwa, oder die Altersversorgung und auch die sozialen Rechte der Arbeitnehmer sowie die Schul- und Universitätsausbildung. Alles in allem stellt das der Politik ein gutes Zeugnis aus, denn so etwas fällt ja nicht vom Himmel.

Dessenungeachtet werden Sauberkeit und Anständigkeit in der Politik im Vergleich zwischen Österreich und der EU mit einem Negativ-Saldo ausgewiesen. Auch so etwas fällt nicht vom Himmel, muss aber auch nicht gottergeben hingenommen werden. Die neu zu bildende Koalition hat ebenso wie die Opposition die Chance, Positives für den Ruf der Politik zu leisten. Der Nationalfeiertag wäre ein guter Anlass, ein Fitness-Programm in Sachen Politik-Image zu starten, denn ein solcher Dauer-Auftrag verträgt durchaus einen jährlichen Erinnerungstag daran. Vielleicht schafft man es damit ja auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das eine oder andere Vorurteil überdenken, denn - siehe Umfrage - gejammert wird letztlich auf hohem Niveau.

