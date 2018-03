Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 25. Oktober; Leitartikel von Gabriele Starck: "Europa ist keineswegs nur armes Opfer"

Innsbruck (OTS) - Utl: Europa ereifert sich, weil eine Regierungschefin ausspioniert wurde. Warum aber empört nur wenige, dass die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger mit Füßen getreten werden - und zwar nicht nur von den USA?

Abgehört und ausspioniert. Nicht nur Herr und Frau Normalo. Nein, jetzt auch die mächtigste Frau der Welt - Angela Merkel. Deutschland zeigt sich überrascht und Resteuropa entrüstet sich solidarisch mit. Wie kann das sein? Wo die USA "doch unsere besten Freunde" sind, wie der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière gestern bestürzt meint e. Das ist doch absurd.

Fremde Regierungen zu überwachen - egal, ob sie Verbündete sind oder nicht - ist schlicht und einfach Spionage. Die gibt es seit jeher und Freundschaft ist da keine Kategorie. Es geht um einen politischen Vorsprung und damit meist auch wirtschaftliche Vorteile. Oder glaubt tatsächlich jemand, dass die EU-Institutionen deshalb von der NSA abgehört wurden, weil sich die USA von Europa terroristisch bedroht fühlen?

Der Protest Deutschlands gestern war dennoch sehr viel lauter als bei bisherigen Enthüllungen über NSA-Aktivitäten. Sei es nur, weil ein souveräner Staat Spionage nicht ohne Protest hinnehmen kann. Oder vielleicht doch, weil Angela Merkel langsam dämmert, dass sich Deutschland und die anderen EU-Staaten von den USA gängeln lassen, anstatt auf Augenhöhe zu operieren. Immerhin werden die US-Geheimdienste tatkräftig unterstützt, sei es durch die Bereitstellung von Infrastruktur wie das NSA-Areal in Darmstadt oder die direkte Weiterleitung von Daten nach Washington.

Die Merkel-Abhöraffäre ist so gesehen peinlich, mehr nicht. Vielleicht rüttelt sie aber - dank der Aufmerksamkeit, die sie erfährt - endlich die Gesellschaft auf. Denn das eigentliche Problem der Abhöraktionen und Datensammlungen ist die zunehmende Aushebelung der Grundgesetze, die damit verbunden ist. Der nach 9/11 ausgerufene "Krieg gegen den Terror" hat sich längst gegen die eigenen Bürger gewendet, die unter Pauschalverdacht gestellt und durchleuchtet werden. Europa wehrt sich nicht dagegen, im Gegenteil: Die EU-28 spielen mit und ahmen nach. Mit dem Argument der Sicherheit lullen sie auch auf nationaler Ebene die Bürger ein und berauben sie ihrer Persönlichkeitsrechte.

Sollte es den Staats- und Regierungschefs mit ihrer Entrüstung über das Ausmaß der NSA-Bespitzelung wirklich ernst sein, müssen sie den Forderungen von EU-Kommission und Parlament nachkommen und das Bankdaten-Abkommen sowie die Freihandels-Gespräche aussetzen. Das wäre nicht nur ein erstes Zeichen der Emanzipation von den USA, sondern auch ein überfälliges Signal an die eigenen Bürger.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610