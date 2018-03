OÖNachrichten-Leitartikel: "Nationalfeiertag: Heimat als Grundrecht", von Dietmar Mascher

Ausgabe vom 25. Oktober 2013

Linz (OTS) - Seit 1965 feiert Österreich am 26. Oktober den Nationalfeiertag in seiner jetzigen Form. Der Beschluss des Bundesverfassungsgesetzes zur immer währenden Neutralität im Jahr 1955 wird also gefeiert. Soldaten werden angelobt, Fahnen geschwungen, die Rede des Bundespräsidenten wird im Fernsehen durchgeschaltet. Wer es davor aus dem Fernsehsessel schafft, schließt sich einer kollektiven Nationalfeiertagswanderung an. Hauptsache Urlaub.

War das der Sinn des Gesetzes, der Einführung dieses Feiertags?

Die Präambel des Nationalrats zu diesem Gesetz zeigt, dass es um mehr ging und geht. Das Neutralitätsgesetz handelt zwar von der angestrebten Nichteinmischung in Konflikte anderer Staaten. Dabei wird aber leicht übersehen, dass noch wichtigere Punkte angesprochen wurden.

Zum einen die Unabhängigkeit des Staates, die Freiheit, sich eine eigene Volksvertretung wählen zu können, Grundrechte beschließen und durchsetzen zu können und einen Beitrag zum Frieden leisten zu können.

Im Wochenend-Magazin der OÖNachrichten können Sie heute Erhellendes zum Thema Heimat lesen. Heimat lässt sich räumlich, zeitlich und emotional definieren. Heimat ist, wo mir vieles vertraut ist:

Landschaft, Bräuche, Menschen, Essen.

Heimat ist aber auch ein Grundrecht. Jeder Mensch sollte das Recht auf Heimat haben, so wie es der österreichische Nationalrat 1955 meinte, als er in großer Einigkeit das Gesetz beschloss.

Damit ist aber auch definiert, dass Heimat das Gegenteil von Unfrieden und Ausgrenzung ist. Wir sollten uns am Nationalfeiertag vor Augen führen, dass der Besitz eines Reisepasses, der das Betreten praktisch aller Länder dieser Erde ermöglicht, ein Privileg ist. Genauso wie das Wahlrecht und das Recht, seine Machthaber heftig zu kritisieren, ohne Verfolgung und Haft fürchten zu müssen. Ereignisse der vergangenen Wochen wie der Tod vieler Flüchtlinge, Unterdrückung, Bürgerkrieg, aber auch das ungenierte Bespitzeln unbescholtener Menschen haben vor Augen geführt, dass dieses Grundrecht Heimat bei weitem nicht allen Menschen zugestanden wird, dass darum gekämpft werden muss. Und dass Heimat nicht jenen als Spielzeug überlassen werden sollte, die ihren Sinn pervertieren wollen.

