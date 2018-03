Greenpeace-Protest vor Hofburg: "Gazprom tanzt auf dünnem Eis"

Ölbohrungen in der Arktis müssen gestoppt werden, bevor es zu einer Umweltkatastrophe kommt Ölbohrungen in der Arktis müssen gestoppt werden, bevor es zu einer Umweltkatastrophe kommt

Wien (OTS) - Vor der Wiener Hofburg, wo heute die Gala der russischen Wirtschaft und anschließend der Moskau-Ball stattfinden, kam es heute erneut zu Protesten von Greenpeace-AktivistInnen gegen einen der Sponsoren der heutigen Veranstaltung: den Gazprom-Konzern. Der Protest der Umweltschützer richtet sich gegen dessen hoch riskante Ölförderpläne in der Arktis. Mit einem symbolischen Ölteppich aus schwarzem Stoff und Banner mit der Aufschrift "GAZPROM = ARCTIC DESTRUCTION" und "GAZPROMs TANZ AUF DÜNNEM EIS" prangert Greenpeace jene für die Arktis höchstriskanten Investitionen abseits von gesellschaftlichen Events an, mit denen der russischen Ölkonzern eines der letzten unberührten Ökosysteme der Welt massiv gefährdet.

"Gazprom will mitten im Arktischen Ozean Öl fördern und tanzt damit im wahrsten Sinne des Wortes auf dünnem Eis. Eine Ölbohrplattform auf hoher See stellt unter den widrigen Klimabedingungen der Arktis ein akutes Risiko für die Umwelt dar. Eine Ölkatastrophe im arktischen Meereis wäre ein ökologisches Desaster, das einen einzigartigen Lebensraum zerstören würde", so Greenpeace-Sprecher Lukas Meus. Einerseits erfolgt in der Nähe von Ölplattformen eine schleichende, permanente Verschmutzung, andererseits bedeuten Ölbohrungen in der Arktis ein akutes Risiko. "Dass es zu einem verheerenden Unfall kommt, ist unter den in der Arktis herrschenden Bedingungen von Eis, Kälte, Stürmen und Dunkelheit nur eine Frage der Zeit. Die hochriskanten Ölbohrungen müssen gestoppt werden, bevor es zu einer Umweltkatastrophe kommt", appelliert Meus und richtet diese Forderung an die gesamte Ölindustrie, deren Begehrlichkeiten durch das rapide Abschmelzen des arktischen Eises geweckt wurde. Der russische Energiekonzern Gazprom könnte mit der Ölplattform Prirazlomnaya in der arktischen Petschorasee seine Ölförderpläne bereits Ende 2013 umsetzen.

"Der heutige Greenpeace-Protest richtet sich nicht gegen Russland oder die Veranstalter und Ausrichter von Gala und Ball, sondern ausschließlich an die Veranstaltungssponsoren: Gazprom Neft und deren Tochtergesellschaft Gazprom Neft Trading GmbH - beide Teil des Gazprom-Imperiums, das gerne öffentlich als Kultur- und Sportsponsor auftritt, aber vor allem im großen Stil in die Zerstörung der Arktis investiert", betont Meus. Die riesige, rund vier Milliarden US-Dollar teure Plattform Prirazlomnaya könnte, anders als die Erkundungsprogramme der Ölkonzerne Shell und Cairn Energy, die weltweiten Märkte voraussichtlich ab 2014 direkt mit Öl beliefern. Gazproms Plattform soll ganzjährig in der abgelegenen Petschorasee arbeiten.

Am 18. September diesen Jahres hatten Greenpeace-AktivistInnen friedlich gegen diese Ölförderpläne an der Prirazlomnaya-Plattform protestiert. Die russischen Behörden reagierten mit unverständlicher Härte auf den friedlichen Protest, enterten das Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise und nahmen die gesamte Besatzung fest. Seit nun mehr als einem Monat sitzen 28 Greenpeace-AktivistInnen und zwei Journalisten in Russland in Untersuchungshaft. "Konzerne wie Gazprom, die mit ihren Aktivitäten die Zerstörung der Arktis billigend in Kauf nehmen gehören auf die Anklagebank - nicht unsere Aktivisten", so Meus.

Weltweit werden die Stimmen gegen die Inhaftierung und Anklage der AktivistInnen lauter. Seit der Festnahme der "Arctic 30" haben insgesamt über 1,5 Millionen Menschen Briefe an russische Botschaften geschickt und die Freilassung der Umweltschützer gefordert (www.greenpeace.at/protest-russland). Herbe Kritik kommt von Seiten der Zivilgesellschaft: Menschenrechtsexperten, Journalistengewerkschaft und NGOs sprechen sich öffentlich für die Freilassung der "Arctic 30" aus - darunter Amnesty International, WWF, Global 2000 / Friends of the Earth und Reporter ohne Grenzen.

Bildmaterial:

Fotos von der Protestaktion (Photo Credits: Greenpeace / Lukas Maul) finden Sie unter Gp_medien @ verein.greenpeace.at/Arctic30" target="_blank">ftp://medien:Gp_medien@verein.greenpeace.at/Arctic30 bzw. senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Rückfragen & Kontakt:

Greenpeace

Melanie Aldrian

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)664 61 26 725

melanie.aldrian @ greenpeace.at

www.greenpeace.at; twitter.com/greenpeaceAT; facebook.com/greenpeaceAT