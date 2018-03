eMeter, A Siemens Business bietet Echtzeitzugriff auf Datenanalyse in der Cloud

(PRN) - -- Cloud Analytics von eMeter hilft Versorgern, schnell von den Vorteilen der datengestützten Betriebsoptimierung zu profitieren

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - eMeter, A Siemens Business hat heute die Verfügbarkeit von EnergyIP® Analytics in der Cloud bekannt gegeben. eMeter Cloud Analytics wird Strom- und Wasserversorgern unmittelbaren Zugriff auf bedienbare Dashboards liefern, um Kosten zu senken und es den Versorgern zu ermöglichen, ihren Betrieb in einem datengestützten Ansatz zu verbessern.

Die Versorger müssen die Installation von Analysewerkzeugen nicht länger vor sich herschieben und können nun ohne große Vorinvestitionen sofort geschäftliche Vorteile erreichen. Die Versorger können das Fehlen geschulter Mitarbeiter und geeigneter Hardware ausgleichen; dies sind die zwei Hauptinvestitionsposten, die Versorger für eine erweiterte Datenanalyse brauchen. Mit eMeter Cloud Analytics erhalten Versorger jeder Größe eine Lösung für die Datenanalyse, ohne Hardware und Softwarelizenzen zu erwerben, weitere IT-Mitarbeiter einzustellen und mehr Mitarbeiter für den Anwendungssupport abzustellen.

"Unser Cloud Analytics-Angebot bietet Kunden mehr Effizienz und ermöglicht es ihnen, sich flexibel an geschäftliche Anforderungen anzupassen", sagte Krishan Gupta, Leiter des Produktmanagements bei eMeter. "Indem wir Zugriff auf eine sichere Datenanalyse über die Cloud bieten, helfen wir Versorgern dabei, informationsgestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen und sich für weiteres Wachstum bereit zu machen."

Dieses cloudbasierte Angebot erhöht die Flexibilität der Kunden und die Skalierbarkeit, damit auch in Zeiten des Spitzenbedarfs genügend Rechen- und Speicherkapazität vorhanden ist. Da die Versorger durch die Datenanalyse einen Überblick über das gesamte Netz erhalten, können sie Effizienzmängel beheben und kostspielige Ausfälle verhindern. Die Daten werden in der Cloud gespeichert und von eMeter verwaltet, während Analysten beim Versorger Analysen für verschiedene Nutzungsfälle durchführen können, etwa für erweiterte Messinfrastruktur (AMI), Netzzustand, Geräteauslastungsmanagement, Ausfallanalyse, Vorfallanalyse, Einnahmensicherung und Lastüberwachung. Indem die Kunden Zugang zu den Daten im Zusammenhang mit ihrem Strom- und Wasserverbrauch erhalten, können die Versorger ihre Kunden einbinden und über ihren Verbrauch informieren, um die Nachfrage zu senken und gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.

Die Versorger können sich auch an Fachleute von eMeter und Siemens wenden, um komplexere Analysefragen zu lösen. Außerdem können Versorger den Wert bestehender Anlagen ausnutzen, um besser mit dem jeweiligen Bedarf umzugehen. Das Angebot ist als Add-on-Anwendung für gegenwärtige oder potenzielle Kunden verfügbar, und dies unabhängig von der von ihnen genutzten AMI oder ihrem Messgerät-Datenmanagement-(MDM)-System.

eMeter verfügt über nachweisbare Erfahrungen in der Arbeit mit Behörden und IT-Mitarbeitern im Smart-Grid-Umfeld. eMeter Cloud Analytics kombiniert die Produktexpertise von eMeter und die Fachkompetenz von Siemens im Bereich des Stromnetzes, um auch die schwierigsten Analyseaufgaben der Versorger zu lösen.

Informationen zu eMeter, A Siemens Business

eMeter, A Siemens Business liefert essenzielle Software, die es Strom-, Gas- und Wasserversorgern ermöglicht, die Vorteile des Smart Grid voll auszuschöpfen. Führende Versorger weltweit verlassen sich auf die Smart-Grid-Management-Software von eMeter, um Betriebskosten zu senken, den Kundendienst zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. eMeter kann auf die größte Zahl an Großeinrichtungen in der Industrie und an strategischen Partnerschaften verweisen, darunter Accenture, IBM, Oracle und SAP, und hat sich den Ruf höchster Fachkompetenz erarbeitet, die den Kundenerfolg garantiert. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.emeter.com.

Siemens Smart Grid hat eMeter nach einer mehrjährigen, sehr erfolgreichen Zusammenarbeit in einer strategischen Partnerschaft im Januar 2012 übernommen. eMeter, A Siemens Business ist einer der strategischen Smart-Grid-Ecksteine von Siemens und dient als das Software-Kraftwerk, das vollständig für die Siemens-Grid-Anwendungsplattform verantwortlich ist.

