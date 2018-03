Kommentar zum Abhörskandal

Berlin (ots) - Wer Vertrauen und Freundschaft will, darf seinen Partner nicht hintergehen und ausspionieren. Dabei geht es hier weniger um die Frage, ob die USA auf diesem Wege tatsächlich Staatsgeheimnisse erlauscht haben. Dieser Lauschangriff ist ein direkter Angriff auf die Souveränität Deutschlands und ein Vertrauensbruch gegenüber Merkel ohnegleichen. Das wird sie, die die Freundschaft zu den USA stets ganz besonders gehütet hat, nicht vergessen. Das Bild des in Deutschland erst so bewunderten Friedensnobelpreisträgers Barack Obama verfinstert sich immer mehr.

