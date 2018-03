management club fordert neue Regierung zum Handeln auf

mc-Mitglieder und Experten haben Ideen und Reformvorschläge für die nächste Regierung erarbeitet und diese am 23. Oktober 2013 mit Vertretern aller Parlamentsparteien diskutiert.

Einhelliger Tenor unter allen Diskutanten war, dass der Stillstand endlich beseitigt werden müsse und Reformen schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Einig war man sich auch im Hinblick auf die Forderung des management club, dass die Regierung vor der großen Herausforderung steht, einerseits die Belastungen für die Menschen sowie die Wirtschaft und gleichzeitig die öffentlichen Schulden senken muss.

Für Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien und künftige Nationalratsabgeordnete der ÖVP, steht das Thema Bildung ganz oben auf der Agenda, denn nur gut ausgebildete Menschen können die Wirtschaft vorantreiben. Bildung ist auch ein zentrales Thema für NEOS-Klubobmann Matthias Strolz: "Die Autonomie der Schulen muss ausgeweitet werden, Parteibücher haben bei der Besetzung von Direktorenposten nichts verloren."

Ebenso habe die Überregulierung im Bereich der Unternehmen in den letzten Jahren enorm zugenommen: "Der Staat sollte mehr Anreize bieten, anstatt alles zu regulieren", so Jank. Dem hielt Christoph Matznetter, Wirtschaftsprecher der SPÖ, entgegen, dass man hier behutsam vorgehen müsse. Regelungen werden nicht grundlos erlassen und die Verantwortung liege nicht allein bei der Politik: Interne Konzernregeln seien oft strenger als die gesetzlich vorgeschriebenen:

"Nicht alles ist so schlecht in Österreich, in den USA gibt es zB noch viel mehr Regulierung."

FPÖ-Bundesrat Reinhard Pisec sieht enormen Handlungsbedarf bei der Senkung der Abgaben- und Steuerquote sowie bei den Lohnnebenkosten, um Österreich als Wirtschaftsstandort attraktiv positionieren zu können. "Das Hauptproblem der österreichischen Wirtschaft ist der viel zu hohe Kostenfaktor", so Pisec. Zuspruch kam von Georg Vetter, Nationalratskandidat vom Team Stronach: "Hohe Steuern treiben Menschen aus dem Land oder sie flüchten in die Schattenwirtschaft."

Stefan Wallner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, unterstützt die Forderung des management club nach einem One-Stop-Shop, der sich um behördliche Angelegenheiten kümmert: "Serviceorientierung ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch für alle Stellen, die mit Bürgern zu tun haben, sinnvoll." Die erforderliche Transparenz bei öffentlichen Einnahmen aus Abgaben und Gebühren sowie Ausgaben zB im Bereich der Förderungen diene auch der Korruptionsbekämpfung: "Wir sind für einen gläsernern Staat, nicht für einen gläsernen Bürger", so Wallner.

Über das Forderungspapier "Österreichs Manager: Starke Ideen für das Land"

Der management club hat gemeinsam mit mc-Mitgliedern, Führungskräften, Managern, Politikern und Experten einen Diskussionsprozess unter dem Namen mc-Fokus im Juni dieses Jahres initiiert, um über zentrale Zukunftsthemen zu sprechen und dabei wesentliche Forderungen für eine positive Entwicklung Österreichs zusammengestellt. Die Forderungen der Manager reichen dabei von Haushaltsbudget, Deregulierungen und der Anhebung des Pensionsantrittsalters bis hin zu Reformen im Bildungssystem, das auf Leistung, Vielfalt, externen Qualitätsmessungen, Transparenz im Wettbewerb und Autonomie aufbaut. Das Forderungspapier steht auf www.managementclub.at zum Download zur Verfügung.

