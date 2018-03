Städte fördern Gesundheit - Klicka ehrt Pionierin

Wien (OTS) - Nach 13 Jahren an der Spitze des Netzwerks "Gesunde Städte Österreichs" trat die Linzer Vizebürgermeisterin und Gesundheitsreferentin Dr.in Christiana Dolezal von ihrer Funktion zurück. Derzeit gibt es 24 Mitgliedsstädte, darunter alle Landeshauptstädte. Die wichtigsten Anliegen des Netzwerkes "Gesunde Städte Österreichs" sind die Beseitigung der sozialen Ungleichheit beim Zugang zum Gesundheitswesen, geschlechterspezifische Angebote, Stadtteilarbeit, gesundes Altern und psychische Gesundheit. Die "Gesunden Städte" bilden einen Fachausschuss des Österreichischen Städtebundes. Die Verabschiedung von Vizebürgermeisterin Dr.in Dolezal erfolgte bei der jüngsten Sitzung des Netzwerks in Klagenfurt am 14. Oktober durch die Klagenfurter Vizebürgermeisterin Dr.in Maria Luise Mathiaschitz und die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka, die bei der Würdigung betonte: "Die Stadt Linz ist in der Ära Dr.in Dolezal zu einer Musterstadt der Gesundheitsförderung geworden. Vor allem die Integration sozialer Randgruppen, die Förderung des Gesundheitsbewusstseins der jungen Leute, die Etablierung des Instituts für Gesundheitsplanung und die Durchführung des Linzer Gesundheitspreises - übrigens nach dem Vorbild des Gesundheitspreises der Stadt Wien - sind Beispiele für eine aktive kommunale Gesundheitspolitik und waren vorbildhaft für die anderen Mitgliedsstädte."

Ihre Agenden in Linz wurden von Vizebürgermeisterin Mag. Christian Forsterleitner übernommen, er wird voraussichtlich auch der nächste Vorsitzende des Netzwerks werden; die Neuwahl ist für Juni 2014 vorgesehen.

Neben der Ausschusssitzung in Klagenfurt stand eine Fachtagung zum Thema "Suchtverhalten, Suchtprävention" auf dem Programm, an der neben den VertreterInnen aus den Gesunden Städten über 100 Interessierte aus den Gesundheitsberufen aus dem Raum Klagenfurt teilnahmen.

