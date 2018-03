"heute österreich" exklusiv zu Knochenfund in Deutschland: DNA-Analyse bringt traurige Gewissheit

Am 24. Oktober um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die im deutschen Uelzen gefundenen Knochen konnten dem vermissten Österreicher Anton K. zugeordnet werden. Das berichtet "heute österreich" in der heutigen Ausgabe (24. Oktober) um 17.05 Uhr in ORF 2 exklusiv. Zu den jüngsten Erkenntnissen zu diesem Fall zeigt die Info-Sendung ein Gespräch mit der ermittelnden Polizei.

Bei einem im Rahmen von umfangreichen Suchmaßnahmen in der vergangenen Woche in einem Waldgebiet zwischen Unterlüß und Suderburg (Landkreis Uelzen) gefundenen menschlichen Knochen handelt es sich um die Gebeine des vermissten österreichischen Staatsbürgers. Das ergab eine erste DNA-Untersuchung in der Hamburger Rechtsmedizin.

Nachdem vor gut 14 Tagen der Rucksack eines seit dem 22. Juli 2013 vermissten Mannes aus Graz, Anton K., an der Bahnstrecke im Bereich Suderburg gefunden worden war, durchsuchten Polizeibeamte aus Uelzen gemeinsam mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei und Spürhunden am 17. und 18. Oktober das Waldgebiet nahe der Fundstelle. Bei der Suche wurden von einem der Hunde Knochenteile sowie Handy, Laptop und eine Tasche gefunden. Diese Gegenstände konnten alle dem Vermissten Anton K. zugeordnet werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

