FP-Gudenus: 300 Euro Heizkostenzuschuss für alle bedürftigen Wiener!

Freiheitliche bringen Antrag ein, unsoziale Streichung dieser Sozialleistung zurückzunehmen

Wien (OTS/fpd) - 60.000 in Wien gemeldete Arbeitslosengeld-, Notstandhilfe-, Pensions-, Mindestsicherungs- und Kinderbetreuungsgeldbezieher mit einem Einkommen unter dem geltenden ASVG-Richtsatz bekamen vor der Wahl noch eine jährliche Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Seit sich die Wahlverlierer zu einer Koalition zusammengefunden haben, wurde dieser Heizkostenzuschuss erst halbiert und dann überhaupt gestrichen. Statt Unterstützung für die 60.000 Bedürftigen gibt es nun eine geringe Kostenbeteiligung bei der Anschaffung von sündteuren, aber energieeffizienten Geräten. Der Bezieherkreis wurde auf 7.000 verkleinert. "Menschen, die Tag für Tag ums finanzielle Überleben kämpfen müssen, sind von diesem Zuschuss von vornherein ausgeschlossen, weil sie ihren Anteil an den Gesamtkosten nicht leisten können", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Deshalb werden die Freiheitlichen morgen im Gemeinderat einen Antrag auf Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses einbringen. Gudenus: "Und wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten muss er auf 300 Euro angehoben werden. Wenn Sozialisten und Grüne auch nur einen Funken sozialen Gewissens haben, werden sie unseren Antrag unterstützen." (Schluss)

