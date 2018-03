Kärntner Demokratiepaket mit Verfassungsenquete gestartet

Rohr: Verfassungsenquete ist Startschuss für umfassendes Demokratiepaket. Verfassungsreform biete Perspektiven und Chancen für die Zukunft.

Klagenfurt (OTS) - "Abschaffung des Proporzes - Kärntner Demokratiepaket" lautete der Titel der heutigen Enquete des Kärntner Landtages zur Verfassungsreform. Landtagspräsident LAbg. Reinhart Rohr konnte dazu neben Verfassungs- und Politikexperten auch Mitglieder der Kärntner Landesregierung, allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser, die Klubobleute der Landtagsklubs bzw. Sprecher der Interessensgemeinschaft, zahlreiche Landtagsabgeordnete, sowie Vertreter der Medien und eine große Zahl interessierter BürgerInnen begrüßen. Rohr, der heute seinen Geburtstag feierte, äußerte als Wunsch, dass die heutige Enquete in einem Jahr als der Ausgangspunkt einer erfolgreichen und umfassenden Verfassungsreform gesehen wird.

Nach einer Einleitung vom Direktor des Kärntner Landesarchivs, Dr. Wilhelm Wadl, zu Konzentrationsregierungen in der Geschichte Kärntens und den Ausführungen der Experten, Univ. Prof. Dr. Gerhard Baumgartner, em. Univ. Prof. Dr. Bernd-Christian Funk und Politikanalyst Peter Plaikner folgte im Anschluss eine produktive und informative Diskussion.

Mehrheitlich sprachen sich die Teilnehmer für die Abschaffung des Proporzsystems aus und waren sich wie die Rechtsexperte Baumgartner und Funk einig, die Minderheits- und Oppositionsrechte, z.B. durch Ausweitung der Informationsrechte, die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen als Minderheitenrecht oder mehr Kontrollrechte und Transparenz zu stärken.

Landeshauptmann Kaiser sprach sich für stärkere Bürgerbeteiligung und für "politische Bildung" ab der 5. Schulstufe aus und regte an, auch für Vertreter des Rechnungshofes, des EU-Parlaments, des Bundesrates und der Volksanwaltschaft ein Rederecht im Landtag einzuräumen. Landtagspräsident Rohr bekannte sich ebenfalls klar zur Stärkung der Oppositions- und Minderheitenrechte im Landtag.

Die heutige Enquete habe gezeigt, dass das Thema Verfassungsreform in seiner Vielschichtigkeit und in seinen Dimensionen bisher von manchen noch nicht vollständig erfasst worden sei.

Die Verfassungsenquete sei gleichsam der Startschuss zur Ausarbeitung eines umfassenden Demokratiepaketes. "Nun geht es darum, diesen heute begonnenen Diskussionsprozess weiterzuführen und dabei die Perspektiven und Chancen die eine Verfassungsreform birgt, in den Vordergrund zu stellen", so Rohr.

