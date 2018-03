Leitl zu Metallerverhandlungen: Bin optimistisch, dass es doch noch zu einer guten Lösung kommt

Nicht nachvollziehbar, dass Gewerkschaften nach nur vier Verhandlungsrunden zum schärfsten Instrument - dem unbefristeten Streik - greift", kritisiert WKÖ-Präsident

Wien (OTS/PWK743) - Kein Verständnis hat Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl für den von Gewerkschaftsseite ab Dienstag angekündigten unbefristeten Streik in der Maschinen- und Metallwarenindustrie: "Ich sehe nicht ein, dass nach nur vier Verhandlungsrunden gleich zum schärfsten Instrument greift und ein unbefristeter Streik ankündigt wird, noch bevor man etwa Betriebsversammlungen oder Warnstreiks durchführt. Eine solche Vorgehensweise ist nicht nachvollziehbar. Es wären alle gut beraten, aufeinander zuzugehen und die Zeit bis Dienstag zu nützen, um doch noch zu einer guten Lösung zu kommen", so Leitl.

Österreich sei als praktisch streikfreies Land international bekannt und werde insbesondere auch aus diesem Grund als Standort geschätzt. "Wenn es jetzt zu solchen Kampfmaßnahmen kommt, bedeutet das einen großen Vertrauensverlust für den Wirtschaftsstandort Österreich und gefährdet Wachstum und Arbeitsplätze. Dessen müssen sich alle Beteiligten bewusst sein", so Leitl.

Der Wirtschaftskammer-Präsident erinnert auch daran, dass es bei der von den Arbeitgebern geforderten Arbeitszeitdebatte auch darum geht, Arbeitszeitpolster für schlechtere Zeiten zu schaffen. "Flexible Arbeitszeiten waren schon in der Krise 2008/2009 ein Airbag und haben uns enorm geholfen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern Massenkündigungen zu verhindern." Während andere EU-Länder mit massiv steigenden Arbeitslosenraten zu kämpfen hatten und haben, rückte Österreich in diesem Bereich zur Nummer Eins in der EU auf. "Wer nicht bereit ist, aus dieser Vergangenheit die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen, ist schlecht beraten."

Leitl: "Die Betriebe müssen wettbewerbsfähig sein und flexibel auf schwankende Auftragseingänge reagieren können. Die Beschäftigten wiederum sind an sicheren Arbeitsplätzen und Freizeit aus einem Zeitkonto interessiert. Da sollte man sich auf eine vernünftige Lösung einigen können."

"Gesprächsverweigerung darf es in Österreich niemals gebe", mahnt der WKÖ-Präsident zu einer Rückkehr zum Verhandlungstisch und zeigt sich optimistisch, dass es noch rechtzeitig zu einer vernünftigen Konsenslösung kommt. "Alle sind gesprächsbereit." (SR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: T:(+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse