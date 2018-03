PVÖ-Wohlmuth: Alle Jahre wieder: Durchsichtige Kampagne der Pensionsexperten

Brauchen keine Pensionsreform, sondern eine Reform der Arbeitswelt

Wien (OTS/SK) - "Österreichs gesetzliches, umlagefinanziertes Pensionssystem ist konkurrenzlos und anderen Systemen haushoch überlegen!", so Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) in einer Reaktion auf die heutigen Aussagen von Pensionsexperten. "Schluss mit diesen Verunsicherungskampagnen auf Kosten des sozialen Zusammenhalts! Unser gesetzliches Pensionssystem hat - gerade in Zeiten der schlimmsten Wirtschaftskrisen - seine Überlegenheit und Stabilität bewiesen", so Wohlmuth. ****

"Maßnahmen im Pensionssystem sind längst beschlossen: Transparentes und einheitliches Pensionskonto ab 2014, Reformen bei Invaliditäts-und Frühpensionen. Diese werden ab 2014 die gewünschte Wirkung erzielen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Reform der Arbeitswelt:

Her mit den Jobs für Menschen über 50 Jahre, her mit altersgerechten Arbeitsbedingungen, her mit betrieblichen Gesundheitsvorsorgeprogrammen, her mit einem Bonus-Malus-System für Betriebe, das jene Arbeitgeber belohnt, die ältere Personen in Beschäftigung halten oder einstellen und jene zur Kasse bittet, die ältere Arbeitnehmer in die Frühpension oder Arbeitslosigkeit mobben oder drängen", so Wohlmuth, der abschließend klarstellt: "Was wir aber sicher nicht brauchen, sind Pensionsreformen, die auf eine Schwächung des gesetzlichen Pensionssystems hinauslaufen!" (Schluss) sc/up

