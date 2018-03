AVISO: ÖH-Pressekonferenz zur sozialen Lage von Studierenden

Präsentiert wird eine Studie zur finanziellen Lage, Wohnsituation und Wohnqualität von Studierenden

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) präsentiert am Dienstag eine Studie zur finanziellen Lage, Wohnsituation und Wohnqualität von Studierenden in Österreich.

Die Erhebung, die in Zusammenarbeit mit einer Lehrveranstaltung am Institut für Soziologie der Uni Wien durchgeführt wurde, basiert auf der Auswertung von rund 5.000 Fragebögen. Alle Daten wurden nach soziodemographischen Merkmalen gemäß der Hochschulstatistik gewichtet. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurde an die Struktur der Studierenden-Sozialerhebung angeschlossen.

Mag. Stephan Kratochwill (Verfasser der Studie)

Bernhard Lahner (ÖH Vorsitzteam)

Susanne Reither (ÖH Sozialreferat)

Pressekonferenz zur sozialen Lage von Studierenden



Datum: 29.10.2013, um 09:00 Uhr



Sitzungszimmer der ÖH Bundesvertretung

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien



