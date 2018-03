Bombay Sapphire Gin gibt die vier Gewinner der "Imagination Series: Film Competition" bekannt; die Öffentlichkeit soll einen fünften Gewinner bestimmen

London (ots/PRNewswire) -

Vier Filmemacher haben die Gelegenheit, ihre Fantasie in einen Film umzusetzen

Die Öffentlichkeit kann unter http://imaginationseries.com/vote für einen fünften Film abstimmen

BOMBAY SAPPHIRE(R), die am schnellsten wachsende Gin-Marke der Welt im Hinblick auf Menge und Wert[1]gab heute in Zusammenarbeit mit dem Tribeca Film Festival(R) die vier Gewinner des Filmwettbewerbs Bombay Sapphire"Imagination Series: Film Competition" bekannt. Der Wettbewerb bietet aufstrebenden Filmemachern die Gelegenheit, ihren eigenen Kurzfilm zu realisieren, indem sie mithilfe ihrer Fantasie ein von Oscar-Gewinner Geoffrey Fletcher verfasstes Drehbuch in einen Kurzfilm umsetzen.

Bombay Sapphire, das sich nun schon in seinem zweiten Jahr befindet, und Geoffrey Fletcher haben eine repräsentative Mischung von berühmten Künstlern aus der Welt des Films zusammengetrommelt, die die Beiträge beurteilen sollten, unter anderen Oscar-Gewinner und Schauspieler Adrien Brody, Drehbuchautorin und Regisseurin Lucy Mulloy, Drehbuchautorin Naomi Foner, Schauspieler Peter Facinelli sowie Sam Morrill, Hauptkurator bei Vimeo, die die neun Filme aufgrund ihrer Originalität und Fantasie ausgewählt haben.

Die Gewinner sind:

Anthony Khaseria, Drehbuchautor aus London, für seinen Film 'Reflections'

Maite Fernandez, Buchhändlerin und Komödiantin aus Spanien, für ihren Film 'Grafitti Area'

Chris Cornwell, Drehbuchautor aus London, für seinen Film 'Exit Log'

Kiara Jones, Filmstudentin aus den USA, für ihren Film 'The Other Side of the Game'

Zu dem Wettbewerb erklärte Oscar-Gewinner und Drehbuchautor Geoffrey Fletcher: "In einer Zeit, in der es für neue Gesichter und kreative Ideen schwierig ist, Finanzierungen und Publicity zu bekommen, bietet Bombay Sapphire eine Plattform und ein Sprungbrett für neue Geschichten, die ihren Weg auf die Leinwand finden. Wir hoffen, dass die Filme, die wir schaffen, die Zuschauer inspirieren, fantasievoll sind und nachhaltig in Erinnerung bleiben."

Oscar-Gewinner Adrien Brody erklärt: "Die Spannbreite der Kreativität unter den Eingängen, die wir dieses Jahr für den Filmwettbewerb bei der Bombay Sapphire Imagination Series erhalten haben, war riesig und macht es sehr schwierig, nur vier Gewinner zu bestimmen. Dennoch hoffe ich, dass der Wettbewerbfür viele eine motivationsreiche Erfahrung geboten hat und bin davon überzeugt, dass wir einige interessanteneue Talente aufdecken konnten, von denen wir hoffen, dass sie in Zukunft die Filmindustrie prägen werden. Ich freue mich schon sehr darauf zu sehen, wie im April die Fantasie der Gewinner durch die Filme auf der grossen Leinwand zum Leben erweckt wird."

Die Fantasie liegt sowohl Bombay Sapphire als auch der Filmindustrie am Herzen, und der Wettbewerb soll die endlose Kreativität erkundenund den Glauben der Marke an die Macht der Fantasie und ihre Fähigkeit, zahllose Türen zu öffnen, demonstrieren.

Global Marketing Manager von Bombay Sapphire, Luca Vescovini, fügte hinzu: "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Fantasie der Menschen anzuregen und mit dem Filmwettbewerb der Bombay Sapphire Imagination Series neue Talente aufzudecken. Es ist aufregend zu beobachten, wie die Imagination Series sich entwickelt und nach nur zwei Jahren mit 1.300 Beiträgen aus 68 Ländern weltweit bereits die Anzahl der Eingänge verdoppeln konnte."

Geoffrey Gilmore, Chief Creative Officer von Tribeca Enterprises fügte zu der Zusammenarbeit mit Bombay Sapphire noch hinzu: "Die Zusammenarbeit mit einem Partner, dem Kreativität und Fantasie genauso wichtig ist wie uns, ist wunderbar. Die Imagination Series, die von der Leidenschaft und der Unterstützung des Teams von Bombay Sapphire lebt, bietet eine hervorragende Gelegenheit, neue Geschichtenerzähler zu entdecken."

Ab heute bietet Bombay Sapphire der Öffentlichkeit die Gelegenheit, in einer offenen Wahl für einen fünften Film abzustimmen. Unter http://imaginationseries.com/vote kann abgestimmt werden, und der Gewinner wird am 14. November 2013 bekanntgegeben.

Diese sind die Wildcards:

Karen Pessina,Italien-'Tea Time', ein Thriller, in dem zwei Männer mit einer Reifenpanne anhalten. Als sie in einem nahe gelegenen Haus um Hilfe bitten, bietet ihnen eine ältere Dame Tee und Muffins an. Einer der Männer fällt plötzlich tot um, nachdem er einen vergifteten Muffin gegessen hat. Sein Partner ist wieder mit der älteren Dame vereint.

Allyson Morgan, USA- 'Need for Speed (Dating)', eine Komödie über zwei Freundinnen, die zu einem Speed-Dating-Event gehen. Sie sehen sich nach und nach mit einer Horde unangenehmer Typen konfrontiert und geben allmählich alle Hoffnung auf. Wie das Schicksal es will, finden beide schliesslich jemanden, der zu ihnen passt.

Giles Borg, Vereinigtes Königreich-'The Search', ein Drama über einen Mann, der befürchtet, der letzte Mann auf Erden zu sein. Er bedient sich eines alten Computers, BOB, um CCTV-Aufzeichnungen nach Lebenszeichen von anderen Menschen zu durchsuchen. BOB findet tatsächlich andere Menschen. Weil er aber selbst einsam ist, erzählt er John nichts davon, der alle Hoffnung aufgibt und weiterzieht.

Effie Woods, Vereinigtes Königreich-'Cutie Pie', eine Komödie über Peter, einen Mann, der nach Hause zurückkehrt feststellt, dass Maggie ihm ein zuckersüsses Katzenbaby gekauft hat. Als das Katzenbaby das Haus demoliert verlangt Peter von Maggie, es zurückzugeben. Trotz aller Versuche, das kleine Monster loszuwerden, verfolgt es sie immer weiter.

Hiroshi Momose, Japan-'The Value of Freedom', ein im Zoo spielender Animationsfilm. Zwei Vögel betrachten durch Gitterstäbe hindurch den Himmel. Ein Vogel organisiert sich Hilfe und kann aus dem engen Käfig fliehen. Er fliegt in die Ungewissheit davon. Der andere Vogel beschliesst, in der vertrauten Umgebung des Käfigs zu bleiben.

Die Gewinner werden nun an der Produktion und Regie ihrer eigenen jeweiligen Filme mitarbeiten, die Anfang 2014 Premiere feiern werden. Mehr Informationen zu den Gewinnern und weitere Beiträge über ihre Filme und Erfahrungen während des Produktionsprozesses finden Sie hier: http://www.imaginationseries.com/vote.

Über BOMBAY SAPPHIRE(R)

Bombay Sapphire ist die am schnellsten wachsende Gin-Hauptmarke der Welt und führend in Hinblick auf Menge und Wert[1]. Der nach einem Geheimrezept aus dem Jahre 1761 gebrannte Bombay Sapphire-Gin entsteht aus der perfekten Balance einer einzigartigen Kombination von zehn handverlesenen exotischen Kräutern aus aller Welt. Die natürlichen Aromen der Kräuter werden durch den delikaten Dampfinfusions-Destillationsvorgang bewahrt und ergeben den verlockenden, geschmeidigen und komplexen Geschmack von Bombay Sapphire.

BOMBAY SAPPHIRE(R) - Voller Fantasie(TM)

Bombay Sapphire will Menschen dazu inspirieren, Ihren Geist zu erweitern und anders zu denken, um mehr über sich und ihre Vorstellungskraft zu erfahren. Das Team von Bombay Sapphire glaubt, dass jeder Mensch Fantasie besitzt. Deshalb soll auch jeder die Gelegenheit haben, sich inspirieren zu lassen und seine Fantasie mit Bombay Sapphire zu beflügeln.

[1] Datenmaterial aus International Wine and Spirit Research (IWSR) für die zwölf Monate bis Ende Dezember 2011. Bei den Hauptmarken handelt es sich um solche Marken, die sich hinsichtlich des Produktionsvolumens und des Markenwerts auf einem der 5 Spitzenplätze befinden. Auf Anforderung stellen wir Ihnen gern die vollständigen Ergebnisse zur Verfügung.

