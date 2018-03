Korun zu Vordernberg: Warum wurde Ausschreibung auf Sicherheitsfirmen mit riesen Umsatz eingeschränkt?

Grüne verlangen Offenlegung aller Verträge bezüglich Vordernberg

Wien (OTS) - "Wenn die Ausschreibung zum Schubhaftzentrum Vordernberg, wie vom Innenministerium behauptet, korrekt war, wie kann es sein, dass diese auf eine Security Firma eingeschränkt war und zwar auf eine, die entweder für ein Gefängnis oder ein Schubhaftgefängnis im EWR-Raum mit mindestens 150 Inhaftierten zuständig sein muss. In den - auch geheim gehaltenen -Angebotsbestimmungen steht nämlich als Mindestanforderung für den Bieter: 'Der Referenznehmer muss als Generalunternehmen für zumindest Bewachungs- und Betriebsführungsleistungen tätig gewesen sein'. Was eine Einengung der Ausschreibung auf Security-Firmen bedeutet. Weiters steht als Mindestanforderung dort: 'Es muss sich um eine Schubhaft-Vollzugseinrichtung oder ein Gefängnis im EWR-Raum für mindestens 150 Inhaftierte handeln'. Ferner 'muss der Bieter einen durchschnittlichen Jahresumsatz von insgesamt mindestens 20 Mio. Euro aufweisen'. Wenn man das weiß, versteht man, warum zwar elf Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert haben, aber nur die Firma G4S sich letztlich beworben hat. Man kann Ausschreibungskriterien auch so formulieren, dass nur mehr eine Handvoll (Sicherheits-)Firmen oder nur bestimmte in Frage kommen", hält die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun, fest.

"Es besteht der dringende Verdacht, dass mit diesem Auftrag Kernaufgaben des Staates wie z.B. Bewachung von Häftlingen, an gewinnorientierte Unternehmen ausgelagert wurden. Daher fordere ich die Innenministerin auf, alle Verträge die im Zusammenhang mit dem Betrieb des neuen Schubhaftzentrums in Vordernberg zu tun haben, dem Parlament vorzulegen. Eine entsprechende Bitte habe ich bereits am Freitag an ihre Mitarbeiter gerichtet ind die Bitte vor zwei Tagen schriftlich wiederholt. Bis heute ohne Antwort", sagt Korun.

