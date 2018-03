Offener Brief der OeAD-GmbH zur Umsetzung der Internationalisierungsstrategie im Hochschulbereich

Die OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst, Austrian Agency for International Cooperation in Education & Research) hielt letzte Woche ihre 23. Jahrestagung ab. Im Zentrum standen die Internationalisierungsstrategien der Hochschulen und die Rahmenbedingungen für deren erfolgreiche Umsetzung. Die einhellige Meinung der beteiligten Hochschulvertreterinnen und Hochschulvertreter war, dass in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte erzielt wurden, es aber sowohl für den gemeinsamen Auftritt des Hochschulstandorts Österreich nach außen als auch für die Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit noch einer Reihe weiterer Maßnahmen bedarf. Wir erlauben uns daher, die wesentlichen Anliegen in Form dieses Schreibens an Sie zu richten.

Allgemein war der Tenor, dass es - um die Internationalisierung an österreichischen Hochschulen weiter vorantreiben zu können -, es noch folgender Maßnahmen bedarf: neben ausreichenden Mitteln die Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen (derzeit Ungleichheiten zwischen unterschiedlichen Hochschultypen) und noch bestehender bürokratischer Hürden. Angeregt wurde auch, ein Förderprogramm zur Umsetzung gemeinsamer Internationalisierungs-konzepte abgestimmt mit bestehenden Strategien anzubieten.

Für Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Vorsitzender des Forums Internationales der Österreichischen Universitätenkonferenz uniko, ist entscheidend, dass das hohe Niveau der Internationalisierung der Universitäten durch gezielte Mittelzuweisungen der öffentlichen Hand (wie die vom BMWF finanzierte Unterstützung bei der Beteiligung an Erasmus+, Outgoing-Programme für Drittstaaten) unterstützt wird. Weiters ist eine gebündelte strategische Beratung notwendig -speziell für das europäische Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020, wie von BMWF und FFG vorgesehen. Nur durch Ausbau der International Offices in den Universitäten und durch akkordierte Maßnahmen der einschlägigen Service-Agenturen (FFG, FWF, OeAD-GmbH) und der involvierten Ressorts kann die erfolgreiche Lukrierung der Rückflüsse aus europäischen Mobilitäts- und Forschungsprogrammen auch künftig gesichert werden. Um zu gewährleisten, dass in Österreich erworbenes Wissen auch hier genutzt werden kann und um gezielt die klügsten Köpfe für Österreich zu rekrutieren, muss die Anwendung der Rot-Weiß-Rot-Karte für das hochschulische Umfeld adaptiert werden.

Univ.-Prof. Dr. Christa Neuper, Rektorin der Universität Graz äußert speziell die Sorge, dass die bestehenden Rahmenbedingungen es immer noch nicht in dem gewünschten Umfang zulassen, hochqualifizierte internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Österreich zu holen. Zu begrüßen ist natürlich die Einführung von Instrumenten wie die Rot-Weiß-Rot-Card. Nutzenstiftend sind diese Instrumente aber nur, wenn sie auch die Anstellung von Jungforscherinnen und Jungforschern ermöglichen, für die im Rahmen von Forschungsförderprogrammen oftmals ganz spezifische Anstellungsbedingungen zu berücksichtigen sind.

Aus Sicht der Österreichischen Fachhochschulen werden für die Fortsetzung des erfolgreich begonnenen Internationalisierungskurses bessere finanzielle Rahmenbedingungen benötigt, um den Studierenden und Lehrenden optimale Möglichkeiten während des Aufenthalts zu bieten. Mag. Kurt Koleznik, Generalsekretär der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz, wünscht sich darüber hinaus die Umsetzung der Empfehlungen der FTI-Strategie des Bundes im internationalen Bereich zur Beförderung einer Internationalisierungsstrategie des Gesamthochschulraumes.

In hochschulisch-universitären Systemen und Strukturen zu handeln, bedeutet für die Pädagogischen Hochschulen in Österreich, vertreten durch Priv.-Doz. DDr. Ulrike Greiner, Rektorin der Pädagogischen Hochschule OÖ, per se, erfolgreicher Mitakteur in der internationalen Scientific Community zu sein. Dazu bedarf es einerseits noch mehr Autonomie, z. B. in der Personalentwicklung, Verwaltung und Budgetverwendung, und zum anderen eines Ausbaus der Möglichkeiten und Programme speziell für Pädagogische Hochschulen und Lehramtsstudierende, besonders auch für berufsbegleitende Studierende. DDr. Greiner fordert konkret die Möglichkeit, am Stipendienprogramm CEEPUS teilzunehmen.

Prof. Dr. Karl Wöber, Vorsitzender der Österreichischen Privatuniversitäten Konferenz ÖPUK, führt vor allem zwei Aspekte an. Zum einen wünscht er sich mehr Anerkennung dafür, welchen Beitrag die Privatuniversitäten zum österreichischen Know-how-Export leisten. So ist beispielsweise der Anteil der internationalen Studierenden an Privatuniversitäten mit 39 % deutlich höher als an öffentlichen Universitäten. Zum anderen kritisiert Dr. Wöber die Registrierungen von Studiengängen ausländischer Bildungseinrichtungen in Österreich, bei denen für die Zulassung keine inhaltliche Prüfung erforderlich ist. Dies führt im Vergleich zur Akkreditierung nationaler Bildungsangebote zu einer Ungleichbehandlung und wirft auch die Frage einer ausreichenden Qualitätssicherung auf, die im Verantwortungsbereich des jeweiligen Heimatlandes liegt.

Aus Sicht der OeAD-GmbH, die es als DIE österreichische Agentur für Internationalisierung und Mobilität als ihre zentrale Aufgabe betrachtet, die Entwicklungen in diesem Bereich zu unterstützen und zu begleiten, erlauben wir uns, gestützt auf die Diskussion mit den Hochschulvertreterinnen und Hochschulvertretern, folgende konkreten Forderungen bezüglich der Umsetzung von hochschulischen Internationalisierungsstrategien zu bestärken:

- Ein klares Bekenntnis der Bundesregierung ist die Basis für eine weitere erfolgreiche Internationalisierung des Hochschulstandorts Österreich. Dieses sollte zu Rahmenbedingungen führen, die es ermöglichen, unter Minimierung bürokratischer Hürden erfolgreich an internationalen Kooperationsprogrammen und Ausschreibungen zur Internationalisierung teilzunehmen.

- Bei der Einhebung von Studienbeiträgen von Studierenden aus Drittländern muss es eine Gleichbehandlung, entsprechend der Regelung bei Fachhochschulen, geben.

- Die Rot-Weiß-Rot-Karte bedarf für den Hochschulbereich verschiedener Nachbesserungen. Für internationale Absolventinnen und Absolventen sind die Kriterien im Sinne einer Verlängerung der Zeit für die Arbeitssuche und eines realistischen Schwellenwerts für Einstiegsgehälter anzupassen. Darüber hinaus muss sie auf Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen ausgeweitet werden.

- Der Qualitätssicherung sind einheitliche Standards zugrunde zu legen.

Der Bildungs- und Hochschulstandort Österreich genießt derzeit weltweit einen ausgezeichneten Ruf und österreichische hochschulische Einrichtungen sind gefragte Partner. Es muss das Ziel sein, diesen Status nicht nur zu sichern, sondern weiter auszubauen. Univ.-Prof. Dr. Faßmann hat das Anliegen treffend mit drei "M" zusammengefasst, Menschen, Motive, monetäre Anstöße - in dem er neben mehr Mitteln, geeignete Maßnahmen zur Förderung der Internationalisierung und zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert hat. Ganz konkret hat er angeregt, ein Programm zu starten, das die Internationalisierung österreichischer Hochschulen gezielt fördert. Vergleiche in Europa zeigen, dass mit Förder-programmen zu strategischen Partnerschaften und thematischen Netzwerken neue und erfolgversprechende Initiativen gestartet wurden. Seitens der OeAD-GmbH haben wir die Kontakte und Kompetenz, eine derartige Förderschiene vorzubereiten - für deren Umsetzung bedarf es einer angemessenen Basisfinanzierung. Nur dann können Hebelwirkungen über attraktive Kofinanzierungen ausgelöst werden.

