FPÖ: Strache: "Wir sind für unser Österreich!"

Grundsatzrede des freiheitlichen Bundesparteiobmanns im Vorfeld des 26. Oktober

Wien (OTS) - Zwei Tage vor dem 26. Oktober hielt FPÖ-Obmann HC Strache seine "Rede für Österreich" im Palais Epstein. Innerhalb einer Stunde spannte Strache vor zahlreichen Zuhörern einen breiten Bogen. Er übte am Stillstand von Rot-Schwarz Kritik und präsentierte die Forderungen der FPÖ in den Bereichen Familie, Bildung, Steuern, Arbeit, Wirtschaft, Zuwanderung, Asylmissbrauch, Islamisierung und direkte Demokratie. Abschließend gab es in Richtung der bevorstehenden Europawahlen eine Kampfansage an die Fehlentwicklungen der EU, des Euro und des ESM.

Anfangs zog Strache eine positive Bilanz über die Nationalratswahl. Die FPÖ befinde sich nun sowohl mit der SPÖ als auch der ÖVP auf Augenhöhe. Dennoch hätten diese beiden von den Wählern abgestraften Parteien aus dem Wahlergebnis nichts dazugelernt und wollen in der nächsten Regierung alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. "Beide Parteien können die Probleme nicht lösen. Weder Faymann noch Spindelegger haben jemals einen Tag in der Privatwirtschaft gearbeitet. Sie wollen die nächsten fünf Jahre so weiter tun und hoffen auf ein günstiges Schicksal. Aber das wird ihnen nicht gelingen", betonte Strache.

Kritik gab es auch an der dümmlichen Ausgrenzung der FPÖ durch die SPÖ, allerdings gebe es immer mehr Kräfte in der Sozialdemokratie, die den Mut hätten, die Parteispitze dafür zu kritisieren. Anlässlich des Zerfalls von BZÖ und Team Stronach betonte HC Strache, dass viele Wähler ihre Entscheidung überdacht hätten und nun die FPÖ stärken würden. Es gebe Umfragen, laut denen die FPÖ schon Kopf an Kopf mit der SPÖ liege.

Die FPÖ sei die stärkste Kraft bei den Leistungsträgern. Strache forderte steuerliche Entlastungen ein. Für Arbeitgeber müssten die Lohnnebenkosten gesenkt und investitionshemmende Vorgaben wie "Basel III" abgeschafft werden. Für Arbeitnehmer brauche es einen Mindestlohn von 1.600 Euro und eine Senkung des Eingangssteuersatzes auf 25 Prozent. Strache warnte, dass andernfalls der Mittelstand zerbröseln würde.

Der FPÖ-Obmann kritisierte weiters die familienfeindliche Politik von Rot und Schwarz. Familien mit mehr Kindern sollen durch ein Familiensteuersplitting finanziell stärker entlastet werden. Auch angedacht wird ein Kindererziehungsgehalt mit Pensionsanspruch. Familien mit Kindern sollen jedenfalls nicht weiter bestraft werden. Auch müsse es eine Wahlfreiheit für Eltern in Sachen Beruf und Familie, aber auch im Bereich Bildung geben. So soll es zwar Ganztagsschulen geben, aber keinen "Ganztagszwang". Auch spricht sich die FPÖ gegen Gesamtschulen aus. Die Sozialisten hätten ohnehin schon die Bildung kaputtgemacht, kritisierte Strache, der mehr Qualität statt Gleichmacherei will. Hand in Hand mit der Bildung gehe auch die Zuwanderungspolitik, die daran schuld sei, dass Schüler bei den PISA-Studien immer schlechter abschneiden würden.

Was die Zuwanderung generell betreffe, empfahl Strache SPÖ-Chef Faymann, einmal einen Blick nach Deutschland zu werfen. Dort würden die Sozialisten bereits umschwenken. "Zuwanderung ist eine massive Bedrohung für den Sozialstaat und keine Sanierung", so Strache. Zuwanderer würden in den Sozialstaat nicht mehr einzahlen, als sie herausholen. Auch werde ein Konfliktpotential importiert. Strache warnte vor einem Kulturkampf, der vor allem durch die Probleme der Islamisierung hervorgerufen werde, die "unsere Gesellschaft, unsere Religion und Toleranz nicht anerkennt".

Auch bei der Bekämpfung des Asylmissbrauchs wird die FPÖ ihrer Linie treu bleiben. Fakt sei, dass darin ein Geschäftsmodell der selbsternannten Gutmenschen liege. Viele linke Anwälte und NGOs würden an der Asylindustrie gut verdienen. Anstatt Wirtschaftsflüchtlinge ins Land zu lassen, müsse es vielmehr Aufgabe sein, in der Dritten Welt dafür zu sorgen, dass dort geholfen wird. Auch Rücknahmeabkommen müssten ausverhandelt werden. "Es ist unsere Verantwortung, dass unsere Kinder nicht Fremde in ihrer eigenen Heimat werden", forderte Strache unter tosendem Applaus. Die FPÖ werde jedenfalls alle Missstände mit ruhiger Stimme ansprechen und sich keinen Maulkorb verpassen lassen.

Breiten Raum widmete der FPÖ-Chef der EU. Es sei klar, dass die Türkei nicht in die EU gehöre. Die EU selbst sei in ihrer jetzigen Form nicht demokratisch, durch den Euro sei auch der soziale Friede gefährdet. Strache kritisierte die Eurokraten als "global organisierte Räuberbande". Außerdem müsse Österreich aus dem "ESM-Haftungswahnsinn aussteigen", welcher nur ein Rettungspaket für globale Banken sei. Diesbezüglich müsse es eine Volksabstimmung geben. Strache will weiters wieder Souveränität von Brüssel zurück nach Österreich holen und "unsere EU-Beiträge" senken. Es werde keine Solidarität mit den Eurokraten geben. Auch Demokratie nach Schweizer Vorbild wird gefordert. Der FPÖ-Chef will für die "Zukunft unserer Kinder" einen Freiheitskampf gegen die Eurokraten führen. Mit den Worten "Wir sind für unser Österreich!" beendete Strache seine Rede unter begeistertem Applaus der Zuhörer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at