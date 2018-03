Wie klingt eigentlich die Weinlage Dürrau?

The Sound of Terroir - Weningers Wein Orchester

Horitschon (OTS) - Unter dem Titel "The Sound of Terroir - Weningers Wine Orchestra" spielten begabte Musiker im Franz Liszt Zentrum in Raiding drei verschiedene Musikstücke ein. Verwendet wurden dabei Instrumente die aus Materialien rund um den Weinbau selbst hergestellt wurden.

Der Geschmack von Wein wird maßgeblich von Boden und Klima beeinflusst. Franz Weninger vom Weingut Weninger in Horitschon und Balf hat seine Blaufränkisch-Reben auf drei verschiedenen Böden gepflanzt: Dürrau in Horitschon, Saybritz im Südburgenland und Steiner in Balf am Neusiedlersee. Die drei Blaufränkisch Weine die dabei entstanden sind bringen unterschiedliche Charaktere hervor.

Geschmack aber vor allem Verkostungseindrücke in Worte zu fassen ist bekanntlich nicht einfach. Guten Wein zu trinken löst Emotionen aus und diese lassen sich in Form von Musik beschreiben. "Musik transportiert Emotionen besser als jedes andere Medium", so Franz Weninger, "daher haben wir versucht, meine unterschiedlichen Blaufränkisch Lagen und deren Charakteristiken zu visualisieren und dazu passende Musikstücke zu finden". Gemeinsam mit Produzent Manuel Gruber wurde ein Konzept erarbeitet wie man die unterschiedlichen Weinlagen und deren Geschmackseindrücke visuell und musikalisch verpacken könnte. Warum nicht auch die Instrumente des Weinbaues als Musikinstrument verwenden? Die Idee war ein Orchester zusammenzustellen, das aus selbst gebauten Instrumenten besteht die mit dem Weinbau in Verbindung gebracht werden können. Dafür wurden Flaschen, Fässer, Weingartendrähte und viele weitere Materialien in mühevoller Arbeit in einzigartige Musikinstrumente verwandelt. Eine große Herausforderung war es, die Charaktereigenschften der Instrumente in die einzelnen Lagen und Musikstücke einfließen zu lassen. Dafür konnte man Thomas Asanger, einem der großen Nachwuchstalente der klassischen Musikszene gewinnen, der das Arrangement des ungewöhnlichen Orchesters vornahm. Um den Musikstücken einen würdigen Rahmen zu verleihen wurde kurzerhand beschlossen die Räumlichkeiten des Franz Liszt Zentrum für die Bild und Tonaufnahmen zu nutzen. Innerhalb von drei Tagen fanden in Raiding die Video- und Musikaufnahmen der verschiedenen Musikstücke, unter anderem "Die Moldau" von Friedrich Smetana statt. Das Ergebnis sind faszinierende Video- und Musikaufnahmen von außergewöhnlichen Musikstücken, welche die Charaktereigenschaften der Weine eindrucksvoll wiederspiegeln.

Über Franz Weninger

Franz R. Weninger gilt als einer der Pioniere im Biodynamischen Weinbau in Österreich, und betreibt mit Leidenschaft und Hingabe Weinbau in Horitschon und Balf am Neusiedlersee.

