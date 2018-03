FPÖ-Leyroutz: FPÖ lehnt Slowenisch als zweite Landessprache dezidiert ab!

Klagenfurt (OTS) - Die heutige Landtags-Enquete zum Thema "Abschaffung des Proporzes - Kärntner Demokratiepaket" machte deutlich wohin die Reise in Bezug auf Änderungen im Zuge einer Demokratiereform unter anderem gehen soll. So wurde von Seiten der SPÖ die Forderung laut, im Zuge der Abschaffung des Proporzes auch darüber zu diskutieren, die slowenische Sprache in der Verfassung zu verankern, teilt heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz mit. "Wir werden es auch nicht zulassen, dass über die Hintertüre, nämlich dem Kärntner Landtag, die slowenische Sprache eingeführt wird. Die Freiheitlichen lehnen Slowenisch als zweite Landessprache dezidiert ab", macht Leyroutz deutlich.

Die Gesetzeslage ist eindeutig und in Artikel 5 der Kärntner Landesverfassung heißt es: "Die deutsche Sprache ist die Sprache der Gesetzgebung und - unbeschadet der der Minderheit bundesgesetzlich eingeräumten Rechte - die Sprache der Vollziehung des Landes Kärnten." In der Geschäftsordnung des Kärntner Landtages wird darüber hinaus noch präzisiert, dass "die Verhandlungssprache im Landtag und seiner Ausschüsse ausschließlich deutsch zu sein hat."

Wenn SPÖ-Bundesrätin Ana Blatnik im Zuge der heutigen Diskussion fordert, die slowenische Sprache in der Kärntner Verfassung zu verankern, so weist dies Leyroutz einmal mehr entschieden zurück. "Dass die Grünen diese Linie vertreten war zu erwarten, aber von der SPÖ verwundert es schon sehr", schließt Leyroutz. (Schluss)

