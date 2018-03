SJÖ: Solidarität mit den MetallerInnen!

Wien (OTS) - Nach dem Scheitern der Verhandlungen in der Maschinen-und Metallwarenindustrie (FMMI) solidarisiert sich die Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) mit den Streikmaßnahmen der Gewerkschaft. Arbeitszeitflexibilisierung und versteckte Lohnkürzungen sind gerade in Krisenzeiten mehr als kontraproduktiv und überflüssig, ein Blick in den Süden Europas genügt dabei. Die Ankündigung von unbefristeten Streiks der Metallerinnen und Metaller ist Ausdruck der Verhandlungsunwilligkeit der VertreterInnen der Industrie und wird von der Sozialistischen Jugend unterstützt.

