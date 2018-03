ORF III am 25. Oktober: "Polterabend" mit Erwin Steinhauer und Besuch im Sisi-Museum

Außerdem: "Don Gil von den grünen Hosen" der Komödienspiele Porcia 1972

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 25. Oktober 2013, ermittelt um 20.15 Uhr wieder Erwin Steinhauer als Inspektor Simon Polt: In "Polterabend", der von Regisseur Julian Roman Pölsler inszenierten Verfilmung des vierten "Polt"-Krimis von Alfred Komarek, gibt ein grausamer Leichenfund dem schrulligen Weinviertler Landpolizisten einige Rätsel auf. Polts eigenwillige Nachforschungen im Fall um einen Toten, der in einer Weinpresse gefunden wird, führen ins Rotlichtmilieu jenseits der tschechischen Grenze. Zum Schluss scheint Polt mitansehen zu müssen, wie den moralisch wahrhaft Schuldigen die gerechte Strafe nicht ereilt. Sein Wertesystem gerät in Unordnung. An der Seite von Erwin Steinhauer sind u. a. so hochkarätige Schauspielgrößen wie Josef Bierbichler, Hans-Michael Rehberg, Otto Anton Eder, Monica Bleibtreu, Paulus Manker, Birgit Minichmayr, Nicholas Ofczarek und Roland Koch zu sehen.

Karl Hohenlohe stattet um 22.00 Uhr in der ORF-III-Museumssendung "Aus dem Rahmen" dem Sisi-Museum in der Wiener Hofburg einen Besuch ab. Dieses widmet sich vor allem der privaten Seite der mythenumrankten österreichischen Kaiserin: Mit mehr als 300 Objekten aus ihrem persönlichen Besitz - vom Schönheitsrezept über die Reiseapotheke bis zum berühmten, diamantbesetzten Haarstern - wird Sisis Lebensweg nachgezeichnet, und zwar bis zum tragischen Ende:

Auch jene Feile ist zu sehen, mit der der Anarchist Luigi Lucheni ihrem Leben ein gewaltsames Ende setzte.

Anschließend, um 22.35 Uhr, zeigt ORF III mit "Don Gil von den grünen Hosen" eine Aufzeichnung von den Komödienspielen Porcia aus dem Jahr 1972: In der ausgelassene Komödie aus der Hochblüte der spanischen Mantel-und-Degen-Stücke reist eine verlassene Dona dem treulosen Geliebten in Männerkleidung nach und stiftet als "Don Gil von den grünen Hosen" heftigste Verwirrung im Hause von dessen neuer Flamme. Mit Ernst Soelden, Ulli Fessl , Norbert Kammil, Miriam Dreifuss, Luise Prasser, Bernhard Letizky, Peter Uray u .a. Regie führte Herbert Wochinz.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at