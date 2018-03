Grüne unterstützen Experten-Forderung nach Stärkung des Klimafonds

Glawischnig: Erwarte mir Bekenntnis von SPÖ und ÖVP zu aktivem Klimaschutz

Wien (OTS) - Die Grünen unterstützen die heute vom Expertenbeirat des Fonds formulierte Forderung nach einer Stärkung des Klima- und Energiefonds: "Ich erwarte mir ein klares Bekenntnis von Werner Faymann und Michael Spindelegger zu einer aktiveren Rolle Österreichs beim Klimaschutz. Dazu gehört auch, den erfolgreichen Klima- und Energiefonds nicht zu zerschlagen, wie dies offenbar in den Koalitionsverhandlungen geplant ist, sondern den Fonds zu stärken und mit mehr Mitteln auszustatten", sagt die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig. "Österreich hätte an sich gute Voraussetzungen, bei der grünen Energiewende Vorreiter zu werden und davon auch wirtschaftlich zu profitieren. Etwa durch die Schaffung zehntausender grüner Arbeitsplätze und die Reduktion milliardenteurer fossiler Energieimporte. Dazu braucht es aber endlich eine mutige Klima- und Energiepolitik. Machen SPÖ und ÖVP so weiter wie bisher, wird Österreich im internationalen Vergleich weiter zurück fallen. Derzeit zählt Österreich zu den Klimaschutzschlusslichtern in der EU. Das zu ändern wäre eine der zentralen Herausforderungen für ein neues Regieren", meint Glawischnig.

