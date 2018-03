Katharina Schüttler ist "Clara Immerwahr" im gleichnamigen ORF/ARD-Historien-Melodram

Harald Sicheritz führt Regie - mit Katharina Schüttler und Maximilian Brückner in den Hauptrollen

Wien (OTS) - "Wir erleben die wahre Geschichte der Clara Immerwahr, das Schicksal einer Frau, die absolut nicht in ihre Zeit gepasst hat", erklärt Harald Sicheritz am Set des ORF/ARD-Historien-Melodrams "Clara Immerwahr", das noch bis Ende Oktober von ihm in Szene gesetzt wird. Ganz im Zeichen des Gedenkjahres 2014 schlüpft Katharina Schüttler in die titelgebende Rolle der Clara Immerwahr. Gemeinsam mit ihrer großen Liebe Fritz Haber (Maximilian Brückner), beide brillante Chemiker, will sie die Welt verändern - bis genau daran schließlich nicht nur die Beziehung zerbricht. Neben Katharina Schüttler und Maximilian Brückner sind in weiteren Rollen unter der Regie von Harald Sicheritz u. a. August Zirner, Stefanie Dvorak, Elisabeth Orth, Peter Simonischek, Philipp Hochmair, Simon Schwarz, Wolf Bachofner und Adele Neuhauser zu sehen. Die Dreharbeiten in Österreich (Wien und Niederösterreich) und Deutschland dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Für das Drehbuch zeichnen Susanne Freund und Burt Weinshanker verantwortlich.

Harald Sicheritz: "Eine Zeitreise beim Film bedeutet für eine Regisseur, dass man sich auf sein Team zu 100 Prozent verlassen können muss"

Regisseur Harald Sicheritz über Clara Immerwahr: "Clara Immerwahr wuchs extrem liberal auf und wurde in all ihren Talenten gefördert, was für Frauen in der damaligen Zeit noch weniger selbstverständlich war als heute. Und sie hat sich durchgekämpft und ist dann doch am Ende gescheitert, denn auch ihr Mann, der sie sicherlich sehr geliebt hat, war nicht in der Lage, ihr drüberzuhelfen über diese Barrieren, die von der Gesellschaft aufgestellt wurden." Und auch in der Gegenwart weist das Thema noch Parallelen auf: "Das ist das Spannende beim Drehen, dass manche Themen einem verdächtig bekannt vorkommen, warum zum Beispiel eine Frau in der Wissenschaft nicht gleich angesehen oder akzeptiert wird wie die Männer." Gerade ein Historienfilm wie "Clara Immerwahr" erfordert eine gründliche Recherche und eine Liebe fürs Detail - Anforderungen, denen das Team von Harald Sicheritz voll und ganz gerecht wird: "Eine Zeitreise beim Film bedeutet für einen Regisseur, dass man sich auf sein Team zu 100 Prozent verlassen können muss - und ich kann das. Ich bin wirklich stolz auf alle, die mitgearbeitet haben, angefangen vom Kostüm, Maske, Ausstattung, das hat schon bei den Recherchen fürs Drehbuch begonnen. Kleine Alltäglichkeiten dürfen nicht falsch sein, denn manche Dinge kann man nicht im Internet oder in Bibliotheken recherchieren, zum Beispiel wie die Menschen damals gesprochen haben, aber man kann sich dem langsam nähern. Man will nicht nur schauen, dass es historisch genau ist, es muss auch so sein, dass die Menschen in der Gegenwart, 2014, das nachvollziehen können. Und genau diesen Grat zu wandern, macht es für einen Regisseur besonders spannend."

Katharina Schüttler spielt Clara Immerwahr: "Ein Mensch, dem es wirklich nur um die Sache geht"

In der gleichnamigen ORF/ARD-Koproduktion steht die in Köln geborene Katharina Schüttler (zuletzt im ORF/ZDF-Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter") als die titelgebende "Clara Immerwahr" vor der Kamera. Gemeinsam mit ihrer großen Liebe Fritz Haber (Maximilian Brückner), beide brillante Chemiker, will sie die Welt verändern - bis genau daran schließlich nicht nur die Beziehung zerbricht. Schüttler über ihre Rolle: "Sie war eine Frau, die eigentlich nur ihre Leidenschaft leben, die forschen und die Welt mit Hilfe der Wissenschaft verbessern wollte. Doch das ist nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich gewesen. Sie hat lange dafür gekämpft, Abitur machen, studieren und promovieren zu dürfen, was sie auch bravurös gemeistert hat. Doch dann hat sie Fritz Haber geheiratet und ein Kind bekommen -und ab da hat die Gesellschaft von ihr doch die klassische, damals sehr strikte Frauenrolle erwartet. Und daran ist sie schließlich zerbrochen. Aber ich glaube nicht, dass es ihr es ihr darum ging, dass Frauen mehr Rechte haben müssen, sondern ganz klar um ein 'Ich will forschen'." Über das Besondere an der Figur: "Das Faszinierende an Clara Immerwahr war für mich, etwas über einen Menschen zu erfahren, der in einer sehr rigiden, sehr strikten Gesellschaft aufwächst, aber durch den sehr liberalen, warmen, intellektuellen und fortschrittlichen Familienhintergrund eine wahnsinnige Stärke hat. Sie war ein sehr geliebter Mensch, ist sehr gesund von ihrer Familie in die Welt, ins Erwachsenwerden gebracht worden - und hat daher eine ganz klare, aufmerksame, analytische, immer emotionale und warme Sicht auf die Menschen und die Welt gehabt, einen wirklich humanen Ansatz. Im reinsten Sinne hatte sie den Drang, die Welt zu verbessern, nicht um sich selbst eine Medaille anzuheften, sondern sie war ein Mensch, dem es wirklich nur um die Sache ging. Sie war eine sehr klare Frau, die immer bestrebt war, so nah wie möglich an der Wahrheit zu sein und den Kern der Wahrheit in allem zu finden. Und es ist auch heute noch etwas Besonderes, einen solchen Menschen zu treffen - umso mehr, wenn es jemand ist, der gegen so viele Widerstände kämpfen musste und so weit gekommen ist."

Maximilian Brückner: "Es ist ein sehr gutes Drehbuch und eine ganz tolle Rolle"

Maximilian Brückner, der 2006 als bester männlicher Shootingstar für die Romy sowie für den Adolf-Grimme-Preis nominiert war, spielt Fritz Haber. Zweifel, die Rolle anzunehmen, gab es für den in München geborenen "Tatort"-Kommissar, der in den Kinos zuletzt u. a. auch in "Rubbeldiekatz" und "Resturlaub" zu sehen war, keine: "Es ist ein sehr gutes Drehbuch und eine ganz tolle Rolle. Das heißt nicht, dass man mit dem sympathisiert, was er getan hat. Aber gerade das sind ja die interessanten Rollen, bei denen man sich fragt, warum Menschen dies oder jenes machen. Ich habe mich riesig gefreut." Was Brückner am Stoff besonders interessiert hat: "Das Haber-Bosch-Verfahren kannte ich schon, aber das war es dann auch schon. Haber hatte immer Probleme mit seinem Vater. Seine Mutter war bei der Geburt gestorben, und sein Vater wollte immer, dass er etwas anderes macht. Dann Clara Immerwahr, die aus bestem Haus kam - er, der relativ arm war, sich hochgearbeitet hat und als Jude immer dazugehören wollte. Dazu kommt ein sehr starkes Faible für das Militärische. Sein Ansporn dazuzugehören, ist das, was ich aufgreife, damit er diese furchtbaren Sachen auch erfindet. Und außerdem ist er Wissenschafter. Wenn die Idee also geboren und irgendwie machbar ist, dann hätte es sonst jemand anderer gemacht. Da ist ja auch der Wettstreit unter den Wissenschaftern, diese Anerkennung. Und jetzt schließt sich der Kreis zu heute wieder: Er hat die Giftgasbomben für den Ersten Weltkrieg für die Deutschen gebaut - und jetzt bekommen die Leute, die die Bomben wieder einsammeln gehen, den Nobelpreis." Über die Dreharbeiten in Wien: "Wien ist eine der schönsten Städte, die ich kenne. Ich freue mich so, dass ich in Österreich drehen darf, auch weil ich den österreichischen Film wahnsinnig schätze und ich mich sehr freue, mit Harald Sicheritz arbeiten zu dürfen. Außerdem wohne ich ja am Chiemsee - von dem her ist es nicht so weit, und die Mentalität ist doch relativ ähnlich."

Mehr zum Inhalt

Ende des 19. Jahrhunderts: Die brillante Clara Immerwahr (Katharina Schüttler) verfolgt gegen alle Widerstände der Zeit ihre Begabung für die Naturwissenschaften. Als erste Frau promoviert sie an der Universität Breslau. Sie heiratet ihre große Liebe, den Chemiker und späteren Nobelpreisträger Fritz Haber (Maximilian Brückner). In seinem Schatten betreibt sie in Karlsruhe und später Berlin zumeist ohne Lohn und Anerkennung herausragende chemische Forschungen. Beide verfolgen das Ziel, Wissenschaft und Forschung zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Haber macht Karriere. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs werden die Militärs auf seine Erfindungen aufmerksam. Er bedient sie mit einer neuen Erfindung: Kampfgas, das verheerende Wirkungen zeitigt. Clara ist entsetzt, alle ihre Ideale von Friede und Fortschritt von ihrem Mann verraten zu sehen. In aller Öffentlichkeit missbilligt sie das Tun ihres Mannes als "Perversion der Wissenschaft". Das Ehepaar entfremdet sich. Sie wird Frauenrechtlerin der ersten Tage, er gefeierte Stütze des deutschen Rüstungsprogramms. Als die gemeinsame Erfindung Zyklon B am Schlachtfeld eingesetzt wird, zieht sie die letzte Konsequenz.

"Clara Immerwahr" ist eine Produktion der MR-Film in Koproduktion mit dem ORF und ARD, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

100 Jahre Erster Weltkrieg im ORF

Zahlreiche ORF-Dokumentationen und internationale Dokumentarserien beschäftigen sich im Gedenkjahr 2014 einerseits mit den Hintergründen, Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs bzw. zeigen anhand persönlicher Schicksale von Männern, Frauen und Kindern, was dieser Krieg in Europa und der Welt mit den Menschen angerichtet hat. Hochkarätig besetzte Neuverfilmungen, Filmklassiker sowie völkerverbindende Konzerte ergänzen das umfangreiche Programmangebot von ORF eins, ORF 2, ORF III, 3sat, den ORF-Radios und dem ORF.at-Netzwerk. Ausführliche Infos sind in einer Überblicks-Pressemappe unter http://presse.ORF.at zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at