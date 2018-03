FPÖ-Ragger: Unerträglicher SPÖ-Zugriff auf ausgelagerte Landesgesellschaften

Nach Politbesetzung im Landesholding-Aufsichtsrat soll auch KABEG in den roten Würgegriff!

Klagenfurt (OTS) - Der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger nahm heute zu Gerüchten Stellung, wonach der Büroleiter von Landes-hauptmann Peter Kaiser über eine trickreiche Schein-Objektivierung in die Geschäftsführung der KABEG gehievt werden solle.

Offenbar lege die SPÖ nach der parteipolitisch motivierten Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes der Landesholding alles daran, nun auch die Krankenanstalten wieder in den roten Würgegriff zu bekommen. Während unter freiheitlicher Regierungsverantwortung eine international erfahrene und politisch unabhängige Spitalsmanagerin für Kärnten gefunden worden sei, die auch nach ihrem Ausscheiden in Klagenfurt erneut eine Spitzenklinik in Frankfurt führe, ende die Phantasie der roten Machthaber bei der Türe des roten Büroleiters.

Auch wenn die SPÖ nunmehr den Rückzug des Büroleiters anordnen sollte, sei klar erkennbar, weclhe Ziele die SPÖ in Kärnten tatsächlich verfolge. Ragger wörtlich: "Es geht der SPÖ ausschließlich darum, möglichst viele Posten umzufärben und möglichst viele Machtpositionen an sich zu reißen. Im Strafrecht ist auch der Versuch strafbar. In der Politik ist der Versuch zumindest moralisch verwerflich!"

