SPÖ verabschiedet Peter Schieder: Ein großartiger Sozialdemokrat und Fürsprecher für ein geeintes Europa

Wien (OTS/SK) - Der am 11.Oktober verstorbene, ehemalige SPÖ-Generalsekretär Peter Schieder wurde heute, Donnerstag, am Zentralfriedhof verabschiedet. Vor hunderten Menschen sprachen der Präsident des Pensionistenverbandes, Karl Blecha, der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und Bundespräsident Heinz Fischer verabschiedende Worte für den großen Sozialdemokraten Schieder. Unter den Trauergästen befanden sich, neben den Angehörigen, Bundeskanzler Werner Faymann, Verteidigungsminister Gerald Klug, Infrastrukturministern Doris Bures, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Frauenministerin Heinisch-Hosek, Gesundheitsminister Alois Stöger, Bundesratspräsident Reinhard Todt, SPÖ-Klubobmann Josef Cap, der Wiener Bürgermeister Michael Häupl und viele weitere sozialdemokratische Genossinnen und Genossen.****

Der ehemalige Bundeskanzler, sowie SPÖ-Vorsitzender, Alfred Gusenbauer lernte Peter Schieder seinerzeit als Zentralsekretär der SPÖ kennen: "Ich habe von ihm mehr gelernt als von jedem anderen. Er war ein großartiger Lehrer und hat sich immer Zeit genommen, um zu diskutieren, um in neuen Wegen zu denken und hat dazu angeregt, etwas Neues zu schaffen. Er hat immer versucht, das Beste für Österreich und für Europa zu machen. Er war ein großartiger Sozialdemokrat. Er hat begriffen, dass die Vision der Verwirklichung sozialdemokratischer Werte in kleinen Schritten begangen werden muss, um so Wandel zu schaffen. Er hatte die Vision von einem geeinten Europa und hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Er hatte viele Freunde. Sein Tod hat viele von uns fassungslos gemacht."

PVÖ-Präsident Karl Blecha betonte: "Ich stehe hier als Freund von Peter Schieder. Ich bin ihm, seit ich ihn 1959 kennengelernt habe, sehr verbunden und schon als junger Sozialdemokrat hat er mich sehr beeindruckt. Sein plötzlicher Tod am elften Oktober hat mich schwer getroffen und wir begreifen erst langsam, welche Lücke er hinterlässt", sagte Karl Blecha. "Der einzige Trost, der uns bleibt, sind seine Taten. Er hat im Sinne Bruno Kreiskys als außenpolitischer Sprecher der SPÖ bis zu seinem Tod Großes und Vieles geleistet. Sein Schicksal erinnert uns an unsere eigene Vergänglichkeit."

Peter Schieder wurde 1941 in Wien geboren. Er war schon von Jugend an politisch interessiert. So war er von 1964 bis 1972 Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreichs. 1970 wurde er als damals jüngster Abgeordneter in den Nationalrat entsandt. 1973 wechselte er in die Wiener Kommunalpolitik und war bis 1984 Stadtrat. 1984 kehrte er wieder in den Nationalrat zurück und übernahm außerdem bis 1988 die Funktion des Zentralsekretärs der SPÖ. Bei seinem Ausscheiden aus dem Nationalrat 2006 war er der dienstälteste Abgeordnete. Als profilierter Außenpolitiker wurde Peter Schieder 1994 Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Nationalrates und Vorsitzender der österreichischen Delegation zur parlamentarischen Versammlung des Europarates, deren Präsident er von 2002 bis 2005 war, danach war er Ehrenpräsident. (Schluss)dm/sc

