Am Nationalfeiertag geht Österreich mit dem ORF in die Hocke

Vom Heldenplatz bis nach Sölden zeigt man sich "Bewusst gesund", ORF 2 zeigt um 19.18 Uhr die eindrucksvollsten Hocke-Bilder

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" widmet sich der ORF in diesen Tagen mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung und will damit die Österreicherinnen und Österreicher motivieren, sich vor allem im Alltag mehr zu bewegen. Als Höhepunkt der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit" geht am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2013, Österreich gemeinsam in die Hocke, um zu zeigen, dass Bewegung guttut.

Kollektiv in die Hocke gegangen wird nicht nur rund um die Ö3-Bühne im Zielraum des Weltcup-Riesenslaloms von Sölden, sondern auch am Heldenplatz in Wien, hier gehen bei der dem Sport gewidmeten Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres neben dem Mastermind der ORF-Gesundheitsinitiative "Bewusst gesund", Univ.-Prof. Siegfried Meryn, u. a. Michaela Dorfmeister, Fritz Strobl, Alice Tumler, Ricarda Reinisch u. v. m. in die Hocke. Zusätzlich haben die Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit, bei den knapp 300 Bewegungsevents in allen neun Bundesländern, organisiert von "Fit für Österreich", und auch bei den zahlreichen Fit-Veranstaltungen der ORF-Landesstudios sich ausgiebig zu bewegen. Beim Wandern, Laufen, Walken, Tanzen oder auf Bewegungs-Parcours kann die Fitness aufgebessert werden. Um 19.18 Uhr zeigt ORF 2 unter dem Titel "FIT WIE WIR - Österreich geht in die Hocke" eine kurze Zusammenfassung all dieser Aktivitäten mit ebenso anregendem wie unterhaltsamem Bildmaterial der ORF-Landesstudios. Via ORF insider kann noch bis 27. Oktober jedermann Bilder von der eigenen Abfahrtshocke hochladen. Die einfallsreichste Hocke wird mit einem exklusiven Preis prämiert: einem Wochenende am Kärntner Nassfeld für zwei Personen, Skitag mit Armin Assinger inklusive. Hitradio Ö3, das zuletzt ein Hocke-Duell zwischen Hans Knauß und Andi Knoll gefeatured hat, ruft bereits um 11.59 Uhr ganz Österreich dazu auf, für eine Minute in die Hockeposition zu gehen.

Hocken am Heldenplatz: Vom Hindernisparcours bis zur Sprungschanze

Vom 25. bis 27. Oktober steht bei der großen Informations- und Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres am Wiener Heldenplatz der Sport im Mittelpunkt. Den Besucherinnen und Besuchern werden dabei neben einem Informationsstand u. a. ein Hindernisparcours, zahlreiche Bewegungsspiele, eine Minibiathlonanlage und eine Skisprungschanze zum Ausprobieren angeboten. Am 25. Oktober findet außerdem der Weltrekordversuch eines Soldaten des Jagdkommandos auf der 190 Meter hohen Bungeejump-Anlage statt, die an den beiden anderen Tagen alle Besucher gegen Bezahlung zur Verfügung steht. Ein wichtiger Partner der Aktion ist "Fit für Österreich", der zusätzlich jede Menge Sportgeräte zur Gleichgewichtsübung bereitstellt.

Das ORF-Landesstudio Wien berichtet am 26. Oktober ebenso über die Bewegungsminute am Heldenplatz wie die "Seitenblicke". Radio-Wien-Moderator Peter Polevkovic wird die Promis beim In-die-Hocke-Gehen unterstützen. Die Bewegungsminute spielt selbstverständlich auch bei Barbara Stöckl und "Stöckl live" am Dienstag, dem 29. Oktober, um 20.15 in ORF 2 eine wichtige Rolle.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at