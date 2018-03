Brosz: Parteipolitik raus aus dem ORF

Grüne für ORF-Reform mit parteiunabhängigem Stiftungsrat statt SP-VP-Proporzmodell

Wien (OTS) - Die Grünen unterstützen die Initiative des ORF-Redakteursrat, der gestern vor einem Rückfall in den alten rot-schwarzen Parteienproporz im ORF gewarnt hat. "Die von einer möglichen neuen SPÖ/ÖVP-Regierung offenbar bereits in den Koalitionsverhandlungen geplante Aufteilung des ORF über eine Zweiergeschäftsführung inkl. Verkleinerung des Stiftungsrates, der von SPÖ und ÖVP besetzt werden soll, zeigt, dass die Regierung keinerlei Interesse an einem starken, strukturell unabhängigen ORF hat", sagt der grüne Mediensprecher Dieter Brosz. "Faymann und Spindelegger betreiben absurdes Theater und suchen jetzt im ORF den Schuldigen für ihre Verluste bei der Nationalratswahl. Statt durch einen raschen Neustart in zentralen Zukunftsfragen zu zeigen, dass sie wirklich anders regieren wollen, scheint das Hauptinteresse von SPÖ und ÖVP derzeit darin zu liegen, den ORF gefügig zu machen. Damit sind weitere rot-schwarze Verluste bei kommenden Wahlen programmiert."

Brosz erwartet sich nach heute in Medien kolportierten Gerüchten, wonach die ÖVP in Sachen Zweiergeschäftsführung wieder zurückrudert, ein rasches Bekenntnis von Faymann und Spindelegger, den ORF aus den rot-schwarzen Machtspielen herauszuhalten und stattdessen eine Reform für einen unabhängigen ORF vorzulegen. Die Grünen schlagen diesbezüglich zum wiederholten Mal vor, den ORF aus dem politischen Einfluss zu entlassen und eine Reform für politisch unabhängige Gremien anzugehen. Brosz: "Unser zentrales Ziel ist ein Stiftungsrat, der nicht durch die politischen Parteien oder die Regierung besetzt wird und für eine größtmögliche parteipolitische Unabhängigkeit steht. Die beste Variante wäre ein sich selbst erneuernder Stiftungsrat, der erstmals von einem zivilgesellschaftlich besetzten Gründungskonvent gewählt wird." Stiftungsratsmitglieder würden einmal bestellt werden und maximal um eine Periode verlängert werden. "Nur durch das Modell eines sich selbst erneuernden Stiftungsrats kann die politische Unabhängigkeit des ORF in Zukunft garantiert werden." An Faymann und Spindelegger richtet Brosz den Hinweis: "Das wäre einmal regieren mit neuem Stil".

