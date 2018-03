FCG Jugend: bei Regierungsverhandlung auf berufliche Bildung nicht vergessen.

Teilfinanzierung Meisterkurse auf Agenda!

Wien (OTS/FCG) - "Die wichtigsten Aufgaben für die kommenden fünf Jahre werden gerade festgesetzt. Es ist ein notwendiges Gebot, endlich auch Perspektiven für Lehrberufe zum Thema zu machen." so FCG Jugend Bundesvorsitzende Mag. Caroline Hungerländer. "Der Fehlschluss "Jedes "Arbeiterkind" braucht seine Matura" hat Facharbeitermangel und explodierende Studentenzahlen zur Folge. Es ist höchst an der Zeit, Lehrberufe zu attraktiveren!". Ein wichtiger Schritt dazu ist die Teilfinanzierung der Meisterkurse-und Gebühren durch die öffentliche Hand. Bis zur Meisterprüfung können leicht 7.000 Euro an Kosten anfallen, ein Betrag, den sich die wenigsten Gesellen leisten können. Eine Teilfinanzierung durch den Bund wäre daher ein Schritt in die richtige Richtung. Fertig ausgebildete Meister haben in Betrieben ausgezeichnete Aufstiegs- und Einkommenschancen und dürfen ihren eigenen Meisterbetrieb eröffnen. Hungerländer dazu: "Jedes Jahr, das wir weiter zuwarten, raubt jungen Menschen Aufstiegschancen und die Möglichkeiten, eigenen Betriebe zu eröffnen."

Eine Kostensenkung der Kursgebühren kommt für Hungerländer nicht in Frage: "Die Qualität der Ausbildung darf keinesfalls schlechter werden, es muss der politische Wille da sein, Weiterbildungsmöglichkeiten von Lehrberufen - und damit die Lehrberufe an sich - zu fördern", so Hungerländer abschließend.

