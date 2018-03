Einladung: "FRIENDS on the road": Abschlussveranstaltung der Roadshow 2013 am 26. Oktober

WKÖ-Fachverband der Gütertransporteure lädt zu großem Abschlussevent der heurigen Tour am Wiener Michaelerplatz

Wien (OTS/PWK741) - Ohne LKW ist unser gewohntes Leben nicht vorstellbar. Insgesamt rund 16.000 österreichische Transporteure und Kleintransporteure schaffen nicht nur 70.000 Arbeitsplätze in Österreich, sondern garantieren auch den schadstoffarmen und effizienten Transport der Güter Ihres täglichen Bedarfs. So halten die Transporteure den Wirtschaftskreislauf im Land aufrecht. Mit der Marke "FRIENDS on the road" soll auf diese Leistungen aufmerksam gemacht werden.

Unter dem Motto "Kein Leben ohne LKW!" gastierte die "FRIENDS on the road"-Arena seit April 2013 in allen Bundesländern bei regionalen Großveranstaltungen wie bei Stadtfesten, Messen, etc. An insgesamt rund 30 Tagen haben sich bereits unzählige Besucher über die Leistungen der "FRIENDS on the road" informiert, zahlreiche Show-Acts, Spiel und Spaß für die ganze Familie rundeten das Programm ab.

Den Abschluss der heurigen Tour bildet ein Großevent in der Wiener City, zu dem Sie der Fachverband Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich recht herzlich einlädt!

Ort: Michaelerplatz, 1010 Wien

Zeit: 26. Oktober 2013, 10.30 bis 17 Uhr

Programm:

10.30 Begrüßung Evelyn Vysher

11.00 Friends on the Road Band Part 1

11.45 Glücksrad

12.15 Interviews Statements Fachgruppenvertreter / Fachverband

12.30 Oliver Haidt Part 1

13.15 Glücksrad

13.30 Interviews Statements Fachgruppenvertreter / Fachverband

14.15 Danksagung Hr. Danninger / Hr. Moder

14.20 Schlussverlosung Gewinnspiel powered by Shell (mit Fotoshooting)

15.00 Oliver Haidt Part 2

15.45 Glücksrad

16.00 Friends on the Road Band Part 2

17.00 Schlussmoderation

Moderation: Evelyn Vysher

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Weitere Informationen: www.dietransporteure.at/roadshow2013

