Wiener SPÖ gedenkt 5. Todestag von Helmut Zilk

Kranzniederlegung mit SPÖ Wien-Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Häupl und Dagmar Koller

Wien (OTS/SPW) - Mit Helmut Zilk verlor die Sozialdemokratie am 24. Oktober 2008 eine große Persönlichkeit und einen leidenschaftlichen Stadtpolitiker. Helmut Zilk prägte wie kaum ein anderer das Bild Wiens. Anlässlich des 5. Todestages gedachte die Wiener Sozialdemokratie am heutigen Donnerstag am Helmut Zilk Platz seinem umfassenden politischen Leben und Schaffen. In einem Festakt legte Bürgermeister Michael Häupl im Beisein von Witwe Dagmar Koller einen Kranz nieder.****

"Wir gedenken einem Visionär und Freund, einem großen Stadtvater, dessen Einsatz für die Stadt und die Wienerinnen und Wiener unermüdlich war. Auch fünf Jahre nach seinem Tod zeugen Helmut Zilks Verdienste von seinen visionären und zutiefst menschlichen Überzeugungen. Unvergessen bleiben uns sein großer Geist, seine Innovationsgeist, seine Spontanität und seine Originalität", betonte Bürgermeister Häupl anlässlich der Kranzniederlegung. Das Gedenken zum fünften Todestag zeige, wie schnelllebig unsere Zeit sei, so Häupl: "Gleichzeitig fühlt es sich an, als ob Helmut Zilk immer noch unter uns wäre. Er ist bei uns allen präsent, in unserer Mitte und das ist sehr tröstlich. Wir haben ihn nicht vergessen, denken an ihn in Gemeinschaft. Unsere Trauer ist gedämpft, während die Freude, mit ihm gelebt und gearbeitet zu haben, überwiegt. Es war schön, sich mit ihm gefreut zu haben, mit ihm traurig gewesen zu sein. Heute lebt Helmut Zilk in unserer Gemeinschaft - wir denken an ihn und haben ihn immer noch sehr, sehr gern!"

Helmut Zilks völkerverbindendes Wirken sei unschätzbar für die weitere Entwicklung Wiens gewesen, so Häupl: "Er war einer der ersten Politiker, der Brücken zu unseren östlichen Nachbarländern gebaut und damit einen der wichtigsten Grundsteine für die Internationalisierung Wiens gelegt hat."

"Auch dieser Ort, an dem wir uns heute treffen, steht mit Helmut Zilk und seiner antifaschistischen Anschauung wie kein anderer in Zusammenhang. Denn gerade das 'Mahnmal gegen Krieg und Faschismus' als Ausdruck der städtischen Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte ist ihm maßgeblich zu verdanken. Dank Helmut Zilk ist Wien zu einer lebendig pulsierenden, toleranten und weltoffenen Metropole geworden", unterstrich Häupl.

Zu kommunalpolitischen Errungenschaften von Zilks Ära zählen weiters die Fertigstellung des AKH, des SMZ Ost und der Abwasserentsorgung Simmering, der Weiterbau der U-Bahn, im kulturpolitischen Bereich u.a. die Eröffnung des Jüdischen Museums Wien und starke Unterstützung für den Life Ball im Rathaus. Neben der Dezentralisierung und Stärkung der Bezirke war ihm die Bürgernähe ein besonderes Anliegen. Sie drückte sich etwa im Aufbau des Bürgerservices aus. Zudem setzte er große Initiativen für die Versöhnung der in der nationalsozialistischen Ära emigrierten jüdischen Wiener und Wienerinnen mit ihrer Heimatstadt.

"Sein Einsatz gegen Antifaschismus, für Toleranz und Weltoffenheit, sowie sein unentwegtes Engagement für die Stadt Wien und ihre Menschen hat Helmut Zilk zu einem der populärsten Politikern Wiens gemacht, der mit seiner Herzlichkeit für immer in den Herzen der Wienerinnen und Wiener bleiben wird. Die Wiener Sozialdemokratie wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren", so Häupl abschließend. (Schluss) nk/tr

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at