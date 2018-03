ORF Ö1- Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Donnerstag, 24.Okt 2013 12:00.00

Wetter - Rainer Schultheis

Reaktionen zu Handy-Abhöraffäre Merkel - Johannes Marlovits ModGespräch mit Raimund Löw (Merkel und EU-Gipfel) -

Christian Williwald

Bessere Arbeitslosenzahlen Spanien - Josef Manola

Hollande unter Druck - Hans Woller

Abgewiesene Patienten: Verantwortliche zu Spitals-Problematik -Barbara Reichmann

Streikfolgen für die Unternehmen - Manuel Marold

NR-Präsidentin Prammer zu Konstituierung - Peter Daser

Die Neuen im Parlament: ÖVPler El Habassi - Hannes Auer

Fehlende Pensionsmilliarden - Regina Pöll

ÖGB-Forderungen an neue Koalition - Katja Arthofer

Klimarat zu Grüne + Klima - Barbara Battisti

EuGH-Urteil zur Causa Kauf Bank Burgenland -

Ernst Kernmayer

Reportage: Tschech. Jungwähler vor Parlamentswahl -

Tim Cupal

Jugendliche Hacker und Wirtschaft zu IT Sicherheit -

Beate Tomassovits

JP-Trailer: Menschenhandel: Die moderne Sklaverei -

Cormelia Krebs

Belvedere: Emil Nolde in Glut und Farbe -

Gernot Zimmermann

Wetter - Rainer Schultheis

Nachrichten - Andreas Lechner

Englische Nachrichten - Julia Barnes

Französische Nachrichten - Elisabeth Kerrvarec

Moderation: Christian Williwald

Regie: Agathe Zupan

