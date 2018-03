Allerheiligen: Kränze und Buketts

Wien (OTS) - Um den Wienerinnen und Wienern den nötigen Einkauf zwecks Kranzhinterlegungen bzw. Gräberpflege zu ermöglichen, hält das Wiener Marktamt wieder in der Zeit von 25. Oktober bis 2. November, jeweils von 7 bis 18 Uhr, Allerheiligenmärkte ab. Neben Blumen, Vasen, Kränzen, Buketts, Kerzen und verpackter Blumenerde kann man auch einfache Geräte zur Grabpflege bei rund 260 Ständen vor 27 verschiedenen Wiener Friedhöfen erwerben.

Dazu KonsumentInnenschutzstadträtin Frauenberger: "Um Einkäufe mit entsprechender Auswahl für Gräber der lieben Verstorbenen verrichten zu können gibt es in Wien die Allerheiligenmärkte bei den Friedhöfen. Das sind für UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen Großeinsatztage, denn sie sorgen dafür, dass sämtliche Pflanzen und Gräberschmuck in ausgezeichneter Qualität von KonsumentInnen gekauft werden können."

Neben den Allerheiligenmärkten sorgen am Blumengroßmarkt in Wien-Inzersdorf 105 Betriebe auf einer verbauten Fläche von 17.000 Quadratmeter für die reibungslose Vermarktung von frischen und qualitativ hochwertigen Blumen und Pflanzen. Der Blumengroßmarkt ist nach wie vor die zentrale Vermarktungsstelle in Österreich und bietet auch rund um Allerheiligen qualitätsvolle Ware an. (Schluss) grs

