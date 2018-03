Lunacek: "EU-Parlament stimmt faulem Kompromiss zu Nachtragsbudget zu"

Grüne: Praxis der unsoliden Budgetpolitik in der EU geht weiter

Straßburg (OTS) - "Mit der heutigen Zustimmung des Europaparlaments zum Nachtragshaushalt 6 und damit für die Auszahlung von 2,7 Milliarden Euro geht das unselige Katz- und Maus-Spiel um das EU-Budget zwischen Rat und Kommission auf der einen und dem Europaparlament auf der anderen Seite in die nächste Runde. Wobei die Rollen klar verteilt sind: Das Europaparlament wird dabei von Rat und Kommission ständig in die Ecke getrieben. Der Rat muss sich hier Vertragsbruch vorwerfen lassen. Die Verträge verpflichten den Rat darauf, sicherzustellen, "dass der Union die Finanzmittel zur Verfügung stehen, die es ihr ermöglichen, ihren rechtlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten nachzukommen" (Art, 323, AEUV). Diese Politik des ständigen Bruchs von gemachten Förderzusagen zum Beispiel für Jugend- und Bildungsprogramme (Erasmus) droht das Vertrauen in die Europäische Union zu unterhöhlen", kritisiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, die heutige Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten für den Berichtigungshaushalt 6 in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. Diese zusätzlich erforderlichen Gelder begründet die Kommission durch geringe Zoll- und Mehrwertsteuereinnahmen im laufenden Jahr. Kommissionspräsident Barroso hatte gestern im Plenum des Europaparlaments davor gewarnt, dass die EU ohne Aufstockung der Budgetmittel im November zahlungsunfähig würde.

Lunacek: "Wir Grüne gehen bei diesen ständigen Erpressungen seitens des Rats und der Kommission nicht mehr mit und haben uns deshalb auch der Stimme enthalten. Wir verlangen nach wie vor eine Sondersitzung des Parlaments zu diesem Thema und verbindliche Zusagen der EU-Staaten für die Freigabe aller ausstehenden Gelder. Die EU ist per Vertrag dazu verpflichtet ausgeglichen zu bilanzieren. Und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, sich auf gemachte Förderzusagen verlassen zu können. Denn auch im politischen Leben muss gelten, wofür es im privaten Bereich das Sprichwort gibt: Genaue Rechnung, gute Freunde!"

