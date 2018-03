Eine "Handstrauß-Regelung" in der "Bewusst gesund"(en) Ausgabe von "Was gibt es Neues?" am 25. Oktober

Außerdem: "MA 2412" mit "Kebab"

Wien (OTS) - Die einen machen es täglich, die anderen verlieren schnell die Geduld: Sport. Anlässlich der ORF-Programminitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" steht die neue Ausgabe von "Was gibt es Neues?" am Freitag, dem 25. Oktober 2013, in ORF eins ganz im Zeichen des ORF-Bewegungsschwerpunkts. Um 22.55 Uhr präsentiert sich Oliver Baier seinem Rateteam - bestehend aus Michael Niavarani, Günther Lainer, Susanne Pöchacker, Herbert Steinböck und Florian Scheuba - "Bewusst gesund" und verschenkt sportliche Goodies an sein Rateteam. In dieser Woche muss u. a. erraten werden, warum bei indischen Fußballspielen Elefanten eingesetzt werden. Die Promifrage stellt dieses Mal Klaus Eckel. Zehn Tage vor dem Start seines "DIE.NACHT"-Comedy-Talks "Eckel mit Kanten" möchte der Kabarettist wissen, worum es sich bei der "Handstrauß-Regelung" handelt. Im Anschluss wird es im Büro der "MA2412"- Beamten multikulturell. In "Kebab" um 23.40 Uhr eskaliert die Situation hinsichtlich der richtigen Weihnachtsdekoration.

"MA 2412: Kebab" um 23.40 Uhr

Dass Breitfuß (Roland Düringer) und Weber (Alfred Dorfer) mit ihren Klienten nicht gerade freundlich umgehen, ist ja nichts Neues. Zu ungeahnter Impertinenz aber laufen die beiden auf, als Herr Bogdanovic bei ihnen erscheint und um eine Genehmigung für eine Weihnachtsdekoration in seinem Geschäft ansucht. Und als dann gar noch der Herr Güsül im Amt auftaucht, kennt ihre "Fremdenfreundlichkeit" keine Grenzen mehr. Weitere Darsteller sind u. a. Monica Weinzettl, Karl Ferdinand Kratzl, Marijan Hinteregger, Benjamin Cabuk sowie Leo Bei.

