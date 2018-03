Stadt Wien startet Energiesparkampagne 2013

Täglich Preise gewinnen beim Wiener Energiequiz 2013

Wien (OTS) - Wissen über den sparsamen Umgang mit Energie lohnt sich jetzt mal wirklich! Vom 28. Oktober bis 24. November können beim Energiequiz 2013 täglich Gutscheine im Wert von 500 Euro inklusive einer Kaufberatung für besonders energieeffiziente Elektrogeräte gewonnen werden. Dafür muss nur eine Frage zum Energiesparen beantwortet werden. Und für jene, die am häufigsten mitspielen, gibt es die Chance auf einen Hauptpreis: Photovoltaik-Paneele für das Wien Energie BürgerInnen-Solarkraftwerk in Wien Mitte im Wert von je 950 Euro inklusive 3,1% jährlicher Vergütung.

Ziel der Kampagne, die von der MA 20 - Energieplanung durchgeführt wird, ist durch Wissensvermittlung zu einem sparsamen Umgang mit Energie zu motivieren. Immer noch verbraucht ein durchschnittlicher Wiener Haushalt rund 20.000 kWh Energie im Jahr. Das könnte deutlich reduziert werden, und das ganz ohne Einschränkung von Komfort und Lebensqualität. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gutes Gelingen und viel Spaß beim miträtseln: "Energiesparen ist heute eigentlich für alle selbstverständlich - aber oft fehlt das notwendige Wissen, wie im Alltag Energie noch gezielter eingesetzt werden kann. Mit dem Energiequiz wollen wir dafür auf unterhaltsame Weise Bewusstsein schaffen."

Wir alle stellen uns Fragen zum Energiesparen und zur tatsächlichen Wirkung von einzelnen Energiesparmaßnahmen. Etwa: Womit spare ich mehr Energie - wenn ich meinen Tee im Wasserkocher oder im Topf am Herd zubereite? Verbraucht mein Laptop im Ruhezustand wirklich keine Energie? "Beim Energiequiz wollen wir es wissen und klären die häufigsten Fragen rund um die alltägliche Energienutzung. Wir hoffen mit dem Energiequiz die einen oder anderen Vorurteile, die über Energiesparen kursieren, aufzuräumen und Neugier zu wecken wie Energie im Alltag sparsamer eingesetzt werden kann. Mit den Preisen möchten wir Anreize für die Anschaffung von energieeffizienten Geräten schaffen und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Wien unterstützen.", so Bernd Vogl, Abteilungsleiter der MA 20.

So einfach ist das Mitmachen

In zwei einfachen Schritten Tagessieger werden und 500 Euro Gutschein gewinnen:

1 .vom 28.10. - 24.11. jeweils von Mo-Fr Tagesfrage auf der Kampagnenhomepage www.energie-gewinnen.at lesen

2. gleich die richtige Frage anklicken oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 400 777 beantworten

Unter allen richtigen Antworten des Tages wird der oder die Tagessieger/in ausgelost.

Unter jenen Personen die im Wettbewerbs-Zeitraum am häufigsten mitgespielt haben (also an den meisten Tagen die Tagesfrage richtig beantwortet haben) werden 10 gezogen, die dann die Chance haben, einen Hauptpreis zu gewinnen. Diese werden im Jänner 2014 beim Quiz-Finale, der Abschlussveranstaltung, mittels besonders kniffliger Energiefragen ermittelt.

Gleichzeitig können auch all jene gewinnen, die auf www.energie-gewinnen.at Energiespartipps abgeben oder Fragen zum Energiesparen stellen. Unter jenen, deren Energiespartipps besonders gut bewertet werden oder die besonders viele Energiefrage stellen werden ebenfalls Hauptpreise verlost.

Mehr Infos unter www.energie-gewinnen.at

Täglich 500 Euro Gutschein - 10 Solarpaneele als Hauptpreise

Einen von insgesamt 20 Gutscheinen im Wert von 500 Euro inklusive einer Kaufberatung für energieeffiziente Elektrogeräte, die den Kriterien von topprodukte.at entsprechen.

Die unabhängige Plattform topprodukte.at, ein Service von klima:aktiv - der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums, unterstützt KonsumentInnen bei der Suche nach energiesparenden und qualitativ hochwertigen Produkten und informiert in übersichtlicher Form über die effizientesten in Österreich erhältlichen Produkte in vielen Kategorien. Mehr Infos unter: www.topprodukte.at

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird vom topprodukte.at-Team der Österreichischen Energieagentur persönlich bei der Geräteauswahl beraten und bei der Einlösung des Gutscheins über EUR 500, -unterstützt.

Als Hauptpreise stehen insgesamt 10 Photovoltaik-Paneele für das Wien Energie-BürgerInnen-Solarkraftwerk in Wien Mitte im Wert von je 950 Euro inklusive 3,1 % jährlicher Vergütung bereit. Unter den aktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Quizfragen beantworten, Fragen stellen, Tipps abgeben) werden 10 Personen ausgelost, die zum großen Energiequiz-Event am 15. Jänner 2014 eingeladen werden. Dort haben sie die Chance, in einer finalen Quizrunde die Hauptpreise unter sich zu verteilen. Für den Gewinner winken drei Paneele, für Platz 2 zwei und für Platz 3 eines. Vier Paneele werden vergeben unter jenen 4 TeilnehmerInnen, die für ihre Energiespartipps die meisten "Likes" bekommen haben und die die meisten Fragen zum Energiesparen zusammengetragen haben.

Wien Energie startete im Juli den Bau des fünften Solarkraftwerks mit Bürgerbeteiligung. Das Dach des neuen Gebäudekomplexes Wien Mitte wird Sonnenstrom für rund 160 Wiener Haushalte liefern. Das Kraftwerk ist komplett ausverkauft, doch Sie haben jetzt die Chance sich eines von zehn Paneelen im Wert von je 950 Euro zu sichern. Als MiteigentümerIn erhalten Sie ein persönliches Zertifikat. Zusätzlich profitieren Sie von einer jährlichen Vergütung in Höhe von 3,1%. Werden Sie ein Teil des Wien Energie BürgerInnen-Solarkraftwerks! Für Ihre Zukunft, für die Zukunft unserer Stadt und die Zukunft unseres Planeten.

Alle Informationen zu den Wien Energie BürgerInnen-Solarkraftwerken finden Sie auf www.buergersolarkraftwerk.at

