7. Umweltaktionsprogramm - Kadenbach: Wirtschaftssystem ökologischer gestalten

Erfolg des Umweltaktionsprogramms hängt auch stark vom Engagement der Mitgliedstaaten ab

Wien (OTS/SK) - Heute wurde im Plenum des Europäischen Parlaments das Umweltaktionsprogramm der EU für die Zeit bis 2020 abgestimmt. "Das 7. Umweltaktionsprogramm legt den strategischen Rahmen für die EU-Umweltpolitik bis 2020 fest. In vielen Bereichen wurden in den vergangenen Jahren die Zielsetzungen im Umwelt- und Naturschutz nicht erreicht, deshalb ist es umso wichtiger, nun konsequent zu handeln und dafür Sorge zu tragen, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt", so die SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach am Donnerstag. ****

Kadenbach betont, dass man sich besonders auf den Klimaschutz fokussieren müsse, um die 20-20-20-Ziele erreichen zu können. "Hier geht es vor allem darum, das Wirtschaftssystem ökologischer zu gestalten. Wir müssen noch mehr in erneuerbare Energien und Ressourcenmanagement investieren und Unternehmen, die green jobs schaffen, unterstützen", so die Europaparlamentarierin. Gerade angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Europa sei es eine Chance, neue Umwelttechnologien zu forcieren. "Die EU ist bereits jetzt bei manchen dieser Technologien Weltmarktführer. Diese Position müssen wir weiter ausbauen - im Sinne des Klimaschutzes und auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagt Kadenbach.

Darüber hinaus müsse man auch eine ökologische Produktpolitik anstreben. "Es muss endlich verboten werden, dass Hersteller Verschleißteile in ihre Produkte einbauen, nur um die Verbraucher kurz nach Ablauf der Garantie zu einem Neukauf zu zwingen. Hier werden immer knapper werdende Ressourcen verschwendet und der Müllberg wächst", so die EU-Abgeordnete, Mitglied im Umweltausschuss. Kadenbach verweist abschließend darauf, dass der Erfolg des 7. Umweltaktionsprogramms von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten abhängen werde, europäische Vorgaben rasch umzusetzen. (Schluss) ah/bj

