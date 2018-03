PK 'Finanzierung der österreichischen Wirtschaft sichern - Herausforderung für Österreichs Banken'

am 30. Oktober 2013, 9.30 Uhr in der WKÖ, 1045 Wien

Wien (OTS/PWK) - Eine Vielzahl von Regularien und Belastungen erschweren es den österreichischen Banken zunehmend, ihre Rolle als Financier der Wirtschaft wahrzunehmen. Eine Analyse von Oliver Wyman im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich hat nunmehr die Auswirkungen dieser Belastungen für Österreichs Banken und deren -nicht intendierte - Auswirkungen auf die heimische Volkswirtschaft untersucht und bewertet.

Demnach sind die Belastungen durch ausgewählte neue Regularien am Finanzplatz London um mehr als 10 Prozent, in Frankfurt gar um mehr als 20 Prozent geringer als am Finanzplatz Österreich - oder aus österreichischer Sicht: Für österreichische Institute sind die Kosten für gleiches Geschäft ungleich höher.

Sämtliche Ergebnisse der Untersuchungen des renommierten Consultingunternehmens und eine Analyse der Auswirkungen präsentieren wir Ihnen im Rahmen einer P r e s s e k o n f e r e n z

Es informieren:

- Finja Carolin KÜTZ, Geschäftsführerin, Oliver Wyman

- Franz RUDORFER, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

