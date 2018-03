ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom U17-WM-Match Österreich - Iran und dem Erste-Liga-Spiel Vienna - St. Pölten

Am 25. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 25. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom U17-WM-Match Österreich -Iran um 17.45 Uhr und vom "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiel First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Race Around Austria 2013 um 22.25 Uhr und von Tag sieben bei der Crocodile Trophy um 23.10 Uhr, das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Indien" um 17.15 Uhr, das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.40 Uhr und Folge 34 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Das U17-Nationalteam musste sich in seinem zweiten WM-Spiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen Argentinien nach hartem Kampf mit 2:3 geschlagen geben. "Die Zuschauer haben ein spannendes U17-Match gesehen, es war Fight über 90 Minuten. Die Argentinier hatten am Ende das Quäntchen mehr Glück auf ihrer Seite. Österreich hat tapfer gekämpft. Wir haben einige große Chancen ausgelassen, ein Unentschieden wäre möglich gewesen. Die Spieler haben eine Topleistung gezeigt, auf die wir aufbauen können. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wenn wir so spielen wie heute, können wir gegen den Iran gewinnen. Wir brauchen auf jeden Fall drei Punkte, um ins Achtelfinale aufzusteigen", sagte Teamchef Hermann Stadler. Kommentator ist Michael Bacher.

16 Punkte haben sowohl die Vienna als auch St. Pölten nach 14 Runden auf ihrem Konto. Für eine Überraschung sorgten zuletzt die Wiener, die sich auswärts beim FC Liefering mit 2:0 durchsetzten. Weniger gut lief es für St. Pölten. Die Niederösterreicher verloren beim Tabellenführer Altach klar mit 0:3. Kommentator ist Martin Lang.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 24. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

