"Die Presse - Österreicher des Jahres exklusiv" am 26. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Wer wird heuer Österreicherin oder Österreicher des Jahres? Eine Antwort gibt ORF 2 am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2013, um 23.05 Uhr bei "Die Presse - Österreicher des Jahres exklusiv". Auf dem Programm stehen die Höhepunkte der Verleihung in der META-Stadt in Wien, Gespräche mit den Preisträgern und Berichte vom Fest danach. Außerdem wird das zehnjährige Jubiläum des begehrten Preises im Beisein von ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern gefeiert. Vergeben werden Auszeichnungen für außergewöhnliche Leistungen in insgesamt fünf Kategorien - von den Bereichen Forschung und Wirtschaft über Kulturerbe bis zu humanitärem Engagement. Durch den Abend führt ORF-Moderatorin Claudia Reiterer. Einen ersten Vorgeschmack auf die Preisverleihung geben die "Seitenblicke" am Nationalfeiertag um 20.05 Uhr in ORF 2.

"ORF WIE WIR"-Woche

"Die Presse - Österreicher des Jahres exklusiv" ist zudem Teil des umfassenden ORF-Angebots aus und für Österreich in der Woche des Nationalfeiertags, das on und off air einen 360-Grad-Blick auf das Land und seine Leistungen bietet.

Die TV-Sendung ist nach der Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

