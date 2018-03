"Willkommen bei Carmen Nebel" am 26. Oktober live aus Magdeburg

Ein Walzermedley zum österreichischen Nationalfeiertag

Wien (OTS) - Stars, Musik und Überraschungen bei einer neuen Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel" - am 26. Oktober 2013 ist die Entertainerin mit ihrer Erfolgsshow live um 20.15 Uhr in ORF 2 zu Gast in Magdeburg. Auch diesmal sind wieder zahlreiche Stars und Publikumslieblinge mit ihren Hits mit von der Partie. Für beste Unterhaltung sorgen die Popdiva Katie Melua, Deutschlands Schlager-Königinnen Helene Fischer und Andrea Berg, Stargeiger David Garrett, Sängerin und Entertainerin Barbara Schöneberger, Linda Hesse, Howard Carpendale, Heino, Johnny Logan, Santiano, Michael Hirte. Als Hommage an Österreich präsentiert das Deutsche Fernseh-Ballett am Nationalfeiertag ein eigens zusammengestelltes Walzermedley.

Neben jeder Menge Hits ist in Magdeburg auch für so manchen magischen Moment gesorgt. Die internationalen Top-Illusionisten Ehrlich Brothers präsentieren bei "Willkommen bei Carmen Nebel" einige ihrer spektakulärsten Illusionen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at