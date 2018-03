ÖGB NÖ Vorsitzender Hermann Haneder zu Metaller-KV: Volle Solidarität mit den Gewerkschaften

Beschäftigte wehren sich gegen inakzeptables Arbeitgeber-Angebot und bereiten Streik vor.

Wien (OTS/ÖGB) - Bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Metallbereich haben die Arbeitgeber des Fachverbandes der Ma-schinen-und Metallwarenindustrie (FMMI) auch in der vierten Verhandlungsrunde am 22. Oktober kein ernst-haftes Angebot vorgelegt. Eine Lohn- und Gehaltserhöhung wurde nur im Ausmaß der durchschnittlichen Infla-tionsrate der letzten zwölf Monate (2,3 Prozent) angeboten. Zulagen und Aufwandsentschädigungen würden dabei gar nicht erhöht. Selbst dieses Angebot gilt nur unter der Bedingung, dass die Beschäftigten massive Verschlechterungen der Arbeitszeitregelungen akzeptieren, konkret ein Zeitkonto für Mehrstunden, das keine finanziellen oder zeitlichen Zuschläge und keine kollektivvertraglich geregelte Durchrechnungszeiträume vor-sieht.

"Den zehntausenden Beschäftigen der Metallindustrie in Niederösterreich ist das nicht zuzumuten, Die Fach-gewerkschaften Pro-Ge und GPA-djp können daher mit der 100% Solidarität und Unterstützung durch den ÖGB NÖ rechnen", sagt ÖGB NÖ Vorsitzender AKNÖ Präsident Hermann Haneder. Bei Betriebsversammlun-gen in ganz Niederösterreich werden noch in dieser Woche die Beschlüsse für einen unbefristeten Streik ab 29. Oktober gefasst, sollten die Arbeitgeber nicht einlenken.

"Unterm Strich bedeutet das Angebot der Arbeitgeber für die Beschäftigten eine Einkommenskürzung von bis zu 20%", erklärt Haneder. "Das ist kein Angebot, sondern eine Provokation, die ich nicht nachvollziehen möch-te. Das ist eine eiskalte Lohnkürzung unter dem Deckmantel der Arbeitszeitflexibilisierung." De facto bedeute der Vorschlag der Arbeitgeber, dass Überstundenzuschläge gestrichen und der Kollektivvertrag in Arbeitszeit-fragen ausgeschaltet wird.

"Die Forderungen nach einer Lohn- und Gehaltserhöhung von 100 Euro auf die Ist-Löhne und Gehälter, min-destens jedoch eine Erhöhung um 3,4 Prozent sowie eine entsprechende Erhöhung der Mindestlöhne und Mindestgrundgehälter ist nachvollziehbar und gerecht. Das wäre eine faire Erhöhung für die gute Arbeit, die die Beschäftigten leisten.", hält Haneder zum Abschluss fest.

