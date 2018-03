Das "Erlebnis dm"

Auf doppelter Fläche neu inszeniert

Salzburg/Wals (OTS) - Mit einer Gesamtfläche von 1.350 Quadratmetern eröffnet dm drogerie markt heute, 24.10.2013, in der Shopping City Süd eine Filiale, die rund doppelt so groß ist wie der aktuelle Standard von dm in Österreich.

Mit einer Gesamtfläche von 1.350 Quadratmetern eröffnet dm drogerie markt heute, 24.10.2013, in der Shopping City Süd eine Filiale, die rund doppelt so groß ist wie der aktuelle Standard von dm in Österreich. "Dieses neue Format gibt uns die Möglichkeit, nicht nur das bestehende Angebot deutlich großzügiger zu platzieren, sondern auch rund 2.300 zusätzliche Produkte ins Sortiment aufzunehmen", berichten die dm Geschäftsführer Harald Bauer (Marketing und Einkauf) und Thomas Köck (Expansion und Ladenbau), die in der SCS das "Erlebnis dm" neu inszeniert haben: Ein großzügiges Raumkonzept, Bereiche zum Verweilen, Ausprobieren und Genießen, neue Service-, Beratungs- und Kontaktangebote und ein erweitertes Verwöhnerlebnis im dm friseur- und kosmetikstudio machen das Markenversprechen "Hier bin ich Mensch" in der neuen Filiale in besonderer Weise erlebbar.

Unverwechselbares Ladenbild

"Als führende Drogerie in Europa haben wir den Anspruch, auch im Ladenbild und damit in der Sortimentspräsentation die Benchmarks zu setzen und Referenz zu sein für Kunden, Partner und Mitbewerber", betont Thomas Köck. "Wir wollen die Ladenmarke dm so typisch, differenzierend und für die Konsumenten relevant profilieren, dass sie im Gesamtauftritt kategorieprägend ist: Wer an Drogeriemarkt denkt, denkt an dm." In der neuen SCS-Filiale wurden alle aktuellen Elemente und Angebote aus Handel und Dienstleistung integriert, zusätzliche neu entwickelt und so ein in dieser Form einzigartiges Einkaufserlebnis geschaffen.

"Wir verstehen unsere Filialen als Bühne, auf der wir die Produkte und Dienstleistungen in einer unverwechselbaren Art und Weise inszenieren", so Köck. Beispielsweise sind bei dm grundsätzlich die Regale in den Mittelgondeln zugunsten der Übersichtlichkeit und der Atmosphäre abgesenkt, insbesondere die Bereiche rund um die Schönheitssortimente laden zum Verweilen, Ausprobieren und Genießen ein, aufeinander abgestimmte Gestaltungselemente spiegeln die jahreszeitlichen Stimmungen wider. Gemeinsam mit den im Laden verwendeten Materialien und dem ausgeklügelten Beleuchtungskonzept sind dies Merkmale, die einen Besuch bei dm für den Kunden zu einem ganz besonderen und einzigartigen Erlebnis machen.

Von Apothekenkosmetik bis Lernspiele: Erweitertes Angebot in der SCS

Das erweiterte Angebot in der SCS betrifft praktisch alle Sortimentsbereiche: Neben einer erweiterten Auswahl innerhalb bestehender Marken führt dm in der neuen SCS Filiale erstmals Apothekenkosmetik der Marken Dr. Theiss und Eucerin. Erstmals gelistet sind auch dekorative Kosmetik von Sally Hansen und P2 Handpflege. Im dm friseurstudio sind Premium Haarpflege von L'Oreal Kerastase und Naturhaarkosmetik von Renè Furterer erhältlich. Weiters wurde das Sortiment um biologische Seifen und Schafmilchprodukte, biologische Reinigungsprodukte, hochwertige Zahnpflegeprodukte, Spielwaren und Geschenkartikel erweitert.

Erstmals in Österreich: dm Kinderwelt mit zertifizierten Naturtextilien

Ein besonderes Highlight der neuen Filiale in der SCS ist die in Österreich erstmalig umgesetzte Kinderwelt: Hier finden Eltern hochwertige, kindgerechte und günstige Kindertextilien und Accessoires der dm Marken ALANA und PUSBLU. ALANA steht für Textilien aus reiner Baumwollqualität aus kontrolliert biologischem Anbau, sozial und fair gefertigt. Ergänzend dazu bietet PUSBLU Kindertextilien aus konventionell angebauter Baumwolle.

Die meisten der ALANA-Textilien sind überdies mit dem GOTS-Siegel zertifiziert. Das ist das höchste Gütesiegel, das ein Naturtextil tragen kann und steht für reine Baumwollqualität aus kontrolliert biologischem Anbau - unter fairen, sozialen Arbeits- und Produktionsbedingungen entstanden. dm legt großen Wert darauf, dies transparent zu machen: Seit 2013 können dm Kunden unter www.dm.de/pfad-finder Herkunft und Lieferkette der ALANA-Textilien vom Anbau der Bio-Baumwolle über die Herstellung bis zur Auslieferung online nachverfolgen. Zudem unterstützen die Kunden mit dem Kauf eines jeden ALANA-Kleidungsstücks ein soziales nachhaltiges Projekt im Produktionsland.

"Die Textilien der dm Marke ALANA sind auch ein Beispiel dafür, wie wir bei dm unseren Anspruch verstehen, Kundenbedürfnisse veredeln zu wollen: Wir schaffen Bewusstsein, indem wir ein Angebot bieten und so einen Beitrag leisten, damit aus einem Anliegen ein Trend werden kann", betont Harald Bauer und verweist auf die einstige Rolle von dm als Bio-Pionier mit Alnatura, auf die frühzeitigen Auslistungen von Phosphat haltigen Waschmitteln und FCKW-haltigen Treibgasen, auf die Forcierung der Naturkosmetik oder der biologischen Reiniger. "Textilien, die nicht nur aus kontrolliert biologischem Anbau stammen, sondern auch nachweislich unter sozial nachhaltigen Bedingungen produziert und gehandelt werden, sind ein weiterer Schritt, um mit unserem Angebot vorbildlich im Umfeld zu wirken", so Bauer.

Beratungscorner als Ort der Begegnung

Um mit den Kunden noch besser in Kontakt kommen zu können, wurde in die neue Filiale ein großzügiger Beratungsbereich eingebaut: Hier stellen dm Mitarbeiter ihre Fachkompetenz unter Beweis - sei es aus den Dienstleistungen oder zum drogistischen Handelssortiment. Darüber hinaus haben Industriepartner die Möglichkeit, Kunden neue oder beratungsbedürftige Produkte näher zu bringen.

Fix installiert ist auch ein Terminal der Versandapothekenmarke Zur Rose: dm Kunden können rezeptfreie Arzneimittel bei "Zur Rose" bestellen und nach Hause schicken lassen - mit bis zu minus 40 Prozent Preisersparnis für original österreichische Markenware. An einem Terminal des Hörgeräte-Herstellers Hansaton kann ein kostenloser Hörtest durchgeführt werden, um Schwächen frühzeitig zu erkennen.

Weitere Flächen über 1.000 m2 sollen folgen

"Die Verbraucher in Österreich haben an den Handel besonders hohe Ansprüche an Emotionalität, Erlebnis und Entertainment. Mit unserem neuen Konzept tragen wir dem Trend hin zu noch mehr Erlebnisorientierung in besonderer Weise Rechnung", sehen Harald Bauer und Thomas Köck die neue Filiale als Angebot an Kunden, die sich bewusst Zeit für das "Erlebnis Einkaufen" nehmen wollen, die Neues entdecken wollen, die die Abwechslung und das Besondere suchen. Parallel zu den Standard-Filialen mit 650 bis 700 Quadratmetern in Toplagen will dm künftig mit dem neuen Konzept auch größere Flächen jenseits der 1.000 Quadratmeter belegen. "Damit werden wir gerade für Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren zu einem noch attraktiveren Partner erster Wahl", betont Thomas Köck.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich



movea marketing GmbH & Co KG

Ernst-Grein-Straße 5

5026 Salzburg

Tel.: 0662/64 35 79-13

E-Mail: presse @ dm-drogeriemarkt.at