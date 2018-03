EXOTICA Reptilienbörse diesen Sonntag VAZ St. Pölten

Über 200 Aussteller auf 5000m2 bieten Nachzuchten und Beratung mit Österreichs einziger Sachkundeschulung zum Thema Reptilienhaltung

Wien (OTS/exotica) - Am kommenden Sonntag den 27. Oktober von 10-16h findet im VAZ St. Pölten wieder die EXOTICA Reptilienbörse statt, diesmal mit mehr als 200 Ausstellern auf 5000m2, der Terraristik Sachkundeschulung und einem Vortragsprogramm rund ums Thema Schildkröten.

In den letzten Tagen gab es Presseaussendungen in denen ein Verbot von sogenannten EXOTEN fordern, jedoch fehlt es den Aussendern leider oft an einfachsten Grundkenntnissen über diese Tiere.

So werden vielfach Dinge behauptet, die schlichtweg falsch sind, Forderungen aufgestellt, die jeder Grundlage entbehren und darauf gehofft, dass die Medien die Inhalte unreflektiert für bare Münze nehmen und die tierfreundlichen Bürger ebensolche in die Spendenkassen der Vereine einzahlen.

Im Gegensatz dazu ist EXOTICA Reptilienbörse seit Jahren die einzige Institution, die in Österreich Sachkundeschulungen für Reptilienbesitzer durch anerkannte Referenten für einen geringen Unkostenbeitrag anbietet und so tatsächlich zur Weiterbildung von Haltern und Interessierten sorgt und nicht durch Falschaussagen die Öffentlichkeit unnötig verunsichert.

Anmeldungen sind online als auch noch vor Ort möglich.

Die Sachkundeschulung wird von Professor Mag. Peter Keymar abgehalten und dauert von 12:00-14:15

Alle Informationen zur EXOTICA Reptilienbörse finden sich auf www.exotica.at Akkreditierungen werden noch unter Office @ exotica.at entgegengenommen.

Aus aktuellen Anlass findet im Rahmen der Haustiermesse Wien eine Podiumsdiskussion zum Thema

"Haustierverbote (Schlangen 'Kampf'hunde) - Sinn, Unsinn und die Folgen" am 30.11.2013 um 15:00 am Messegelände Wien Halle A statt.

Datum: 27.10.2013, 10:00 - 16:00 Uhr



Ort:

VAZ St. Pölten

Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten



