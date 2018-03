JG NÖ-Scheiblauer/LAbg. Tröls-Holzweber: Neue Ziele für Lehren und Lernen

Entrümpelung der Lehrpläne zentraler Punkt einer Bildungsreform

St. Pölten (OTS) - Die Notwendigkeit der Fortsetzung der Bildungsreform betont Albert Scheiblauer, Landesvorsitzender der Jungen Generation Niederösterreich: "Wenn unser Bildungsniveau im internationalen Vergleich sinkt, so ist an vielen Schrauben zu drehen und die Gewerkschaft ist gut beraten, sich Neuerungen nicht von vornherein zu verschließen. Außerdem brauchen wir dringend eine Entrümpelung der Lehrpläne!"

Oft stöhnen Lehrende gegen Ende des Schuljahres, dass sie gerade mal die Hälfte des Stoffes durchgebracht hätten. Nicht selten stehen ein Durchpeitschen des Lehrstoffes und stures Auswendiglernen durch die Schülerinnen und Schüler an der Tagesordnung. Dieses Lernen ist für ein Denken in Zusammenhängen und für ein intensives, eigenständiges Auseinandersetzen mit dem Lehrstoff nicht förderlich. Lehrinhalte können nicht angewendet werden und das praktische Denken und Handeln geht verloren.

"Durch die steigenden Anforderungen in den Lehrplänen wird der Druck auf die SchülerInnen, aber auch die LehrerInnen immer höher. Es ist dringendst notwendig, die Lehrinhalte zukunftsorientiert, nachhaltig und effektiv zu gestalten. Neue Herausforderungen im Berufsleben und Veränderungen der Gesellschaftsstruktur machen eine Neuorientierung der Bildungsziele notwendig", ergänzt die Bildungssprecherin der SPNÖ, LAbg. Ilona Tröls-Holzweber. "Kinder sind wissbegierig, lernen spielerisch und haben Freude am Entdecken von Zusammenhängen. Leider wird ihnen in der Schule durch die Fülle des Lehrstoffes und den Zeitdruck der Halbtagsschule die intensive und individuelle Beschäftigung mit dem Gelernten unmöglich gemacht und ihnen damit auch ihr ganzer Entdeckerdrang und der Spaß am Lernen genommen", so die SPNÖ-Mandatarin weiter.

Scheiblauer abschließend: "Geben wir den Kindern die Möglichkeit mit Spaß und Freude zu lernen und befreien wir sie vom Zwang 500 Seiten pro Jahr auswendig lernen zu müssen. Motivieren wir die Lehrenden dazu Zusammenhänge zu vermitteln und nicht stur Lehrinhalte zu pauken. Das ist ein erster Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft unserer Kinder."

Rückfragen & Kontakt:

JG Niederösterreich, Anton Feilinger, Tel: 02742/2255-150, www.jgnoe.at